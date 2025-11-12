SCI hỗ trợ các gia đình có trẻ em bị thiệt hại do bão số 10 tại xã Công Chính

Sáng 12/11, tại xã Công Chính, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Tổ chức Save the Children International (SCI) - Văn phòng đại diện tại Việt Nam, tổ chức cấp phát tiền mặt khoản viện trợ quốc tế khẩn cấp của SCI cho các gia đình có trẻ em bị thiệt hại do bão số 10 (Bualoi).

Đại diện tổ chức SCI trao biển hỗ trợ cho xã Công Chính.

Phát biểu tại chương trình, bà Hoàng Thị Minh Hằng, Quản lý dự án địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Tổ chức SCI chia sẻ: Dự án được triển khai với mong muốn giúp các gia đình có kinh phí để chủ động và linh hoạt trong việc phục hồi, tái thiết cuộc sống, môi trường học tập an toàn cho trẻ em; hỗ trợ kịp thời cho cộng đồng bị ảnh hưởng, đảm bảo trẻ em cùng gia đình có thể phục hồi an toàn cả thể chất lẫn tinh thần sau cơn bão số 10.

Bà Hoàng Thị Minh Hằng, Quản lý dự án địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Tổ chức SCI phát biểu tại buổi lễ.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao 819 triệu đồng tiền hỗ trợ cho 187 hộ thuộc xã Công Chính. Định mức hỗ trợ được tính theo số nhân khẩu sống trong cùng 1 gia đình.

Đối với hộ gia đình có 2 - 3 nhân khẩu được nhận 3 triệu đồng. Đối với hộ gia đình từ 4 - 7 nhân khẩu được nhận 5 triệu đồng. Hộ gia đình từ 8 khẩu trở lên sẽ được nhận 7 triệu đồng.

Đại diện tổ chức SCI cấp tiền mặt cho người dân.

Đại diện lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao chứng nhận tấm lòng vàng cho đại diện tổ chức SCI.

Đến thời điểm hiện tại tổ chức SCI đã viện trợ cho tỉnh Thanh Hóa số tiền là hơn 2,9 tỷ đồng để khắc phục sau bão. Trước đó, SCI đã cấp tiền cho các hộ gia đình ở các xã Yên Nhân, Kim Tân, Xuân Chinh với tổng số tiền 2,1 tỷ đồng.

Tổ chức SCI là một trong những tổ chức phi chính phủ Quốc tế lớn nhất thế giới hoạt động vì trẻ em. Tổ chức đã có hơn 110 năm hoạt động trên toàn cầu tại 100 quốc gia. Tổ chức có mặt tại Việt Nam từ năm 1990. Các hoạt động hỗ trợ trẻ em thông qua các chương trình về giáo dục, y tế, bảo vệ trẻ em, quyền trẻ em, giảm nghèo cho trẻ em, thanh niên và ứng phó biến đổi khí hậu. Tại Thanh Hóa, tổ chức triển khai nhiều hoạt động, trong đó nổi bật có 2 dự án: nâng cao khả năng thích ứng biến đổi khí hậu cho trẻ em và cộng đồng thông qua giáo dục biến đổi khí hậu và trồng rừng; giáo dục biến đổi khí hậu cho phát triển bền vững.

Thùy Linh