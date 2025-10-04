Sau thiên tai, khẩn trương khôi phục nhịp sống kinh doanh

Chiều 3/10, đường Lam Sơn, thôn Nam Giang (xã Nông Cống) vẫn còn mùi bùn đất ngai ngái sau trận lụt lịch sử. Con phố vốn sầm uất với những cửa hàng san sát, nay hiện rõ vết tích thiên tai: Bức tường còn loang lổ vệt nước, những tấm biển hiệu bị xô lệch, hàng hóa ngổn ngang... Trong khung cảnh ấy, người người tất bật, khẩn trương, người quét dọn, người lau chùi, người phân loại hàng hóa... Tất cả đều chung một nỗ lực: nhanh chóng vực dậy để quay lại với nhịp sống kinh doanh thường nhật.

Đường Lam Sơn sau khi nước rút.

Công ty TNHH Xuân Quang là đơn vị chịu thiệt hại nặng nề sau trận lũ lụt vừa qua. Chỉ trong khoảng 3 giờ đồng hồ, nước lũ dâng cao, 5 kho hàng của công ty chìm trong nước, 1 cây xăng bị nước tràn vào, 12 xe chở hàng chết máy. Ước tính thiệt hại lên tới con số gần 5 tỷ đồng.

Công nhân dọn dẹp, xử lý hàng hóa tại kho hàng của Công ty TNHH Xuân Quang.

Có mặt tại kho hàng của công ty, cảnh tượng như một “bãi chiến trường”. Các thùng đựng mì chính, hạt nêm ẩm ướt; hàng nghìn lốc nước ngọt, nước khoáng lẫn bùn đất, nhiều thùng hàng còn bị nước cuốn trôi ra tận cánh đồng phía sau. Toàn bộ nhân viên, người lao động của công ty đang khẩn trương dọn dẹp, phân loại.

Hàng hóa bị hỏng sau nhiều ngày ngập nước.

Nhân viên Công ty TNHH Xuân Quang lau chùi, phân loại hàng hóa.

Ông Nguyễn Xuân Thu, Giám đốc Công ty TNHH Xuân Quang, thở dài: “Chưa bao giờ chúng tôi chịu tổn thất lớn như thế này. Nhưng đã là thiên tai thì phải chấp nhận, quan trọng nhất là nhanh chóng khôi phục để tiếp tục kinh doanh. Hàng nào còn đủ điều kiện sẽ giữ lại, còn lại buộc phải tiêu hủy để bảo đảm an toàn thực phẩm, sức khỏe cho người tiêu dùng. Riêng với lượng xăng, dầu còn trong bồn, chúng tôi đã đấu mối với đơn vị phân phối để tiến hành xử lý theo đúng quy trình, tuyệt đối không để tràn ra môi trường”.

Anh Nguyễn Văn Thanh, chủ đại lý thức ăn chăn nuôi Thanh Bắc sắp xếp hàng mới nhập về.

Cách đó không xa, tại đại lý thức ăn chăn nuôi Thanh Bắc, vợ chồng anh Nguyễn Văn Thanh cũng đang tất bật dọn dẹp cửa hàng sau những ngày ngập sâu trong nước. Trận lũ đến quá bất ngờ đã làm hỏng 1 ô tô tải, 1 xe máy, tủ lạnh, máy giặt cùng hơn 12 tấn thức ăn chăn nuôi.

Anh Thanh kể: “Lũ lên nhanh quá, cả nhà không kịp xoay xở. Hàng hoá ngập nước, chúng tôi cho bà con chăn nuôi vịt tận dụng phần nào thức ăn còn dùng được. Mất mát thì cũng đã mất rồi, quan trọng là tiếp tục đứng lên. Chiều nay, tôi cũng vừa nhập hàng mới về để kịp cung cấp cho nông dân trong vùng, nhưng cũng chỉ dám nhập số lượng ít, bán trong 2-3 ngày vì thấy dự báo lại sắp có bão”.

Giọng nói bình thản của một người từng trải nhưng đôi mắt của ông chủ ấy vẫn ánh lên sự mệt mỏi sau nhiều ngày chống chọi với thiên tai.

Hiệu thuốc nhanh chóng được xử lý, vệ sinh, khử trùng phục vụ nhu cầu của Nhân dân.

Bây giờ lo nhập hàng mới để phục vụ bà con, vì sau lũ nhu cầu thuốc men cũng nhiều hơn. Ông Lê Đức Bằng

Ở ngã ba trung tâm sầm uất nhất thôn, hiệu thuốc của gia đình ông Lê Đức Bằng vẫn chưa kịp khôi phục hoàn toàn. Vợ ông vẫn đang loay hoay dọn dẹp, sắp xếp lại những kệ hàng. Nhà cửa vẫn còn ngổn ngang đồ đạc. Ông Bằng tính toán sơ bộ, thiệt hại lần này cũng ngót nghét 200 triệu đồng, từ các loại thiết bị hư hỏng đến thuốc men.

“Nước dâng quá nhanh, chúng tôi chỉ kịp kê mấy thùng thuốc quan trọng lên cao. Nhiều thùng thuốc tân dược, thực phẩm chức năng bị ngập nước. Nhưng thôi, của đi thay người. Bây giờ lo nhập hàng mới để phục vụ bà con, vì sau lũ nhu cầu thuốc men cũng nhiều hơn”, ông Bằng chia sẻ.

Nhiều cơ sở kinh doanh bị thiệt hại hàng hóa.

Chưa có con số đầy đủ thống kê thiệt hại nhưng quan sát sơ bộ cho thấy, thôn Nam Giang có hàng chục hộ kinh doanh, doanh nghiệp chịu ảnh hưởng sau trận lũ lụt vừa qua. Thiệt hại vật chất là rất lớn. Tuy nhiên, từ đống đổ nát, người dân nơi đây đang từng bước hồi phục.

Đường Lam Sơn, xã Nông Cống dần trở lại nhịp sống bình thường sau cơn lũ.

Gặp gỡ những hộ kinh doanh, buôn bán ở đường Lam Sơn, xã Nông Cống, mỗi người một trạng thái cảm xúc nhưng đa số đều chung một tâm thế chấp nhận thiệt hại và bắt tay ngay vào khắc phục hậu quả, vực dậy hoạt động kinh doanh trong những ngày đình trệ vì lũ lụt.

