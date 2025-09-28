Hotline: 0822.173.636   |

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Đời sống - Xã hội

Sẵn sàng phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng, chủ động ứng cứu sự cố thiên tai

Đỗ Đức
(Baothanhhoa.vn) - Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh đã chủ động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng, sẵn sàng ứng phó các sự cố thiên tai do bão số 10 (bão Bualoi) gây ra.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh đã chủ động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng, sẵn sàng ứng phó các sự cố thiên tai do bão số 10 (bão Bualoi) gây ra.

Chiều 28/9, Thượng tá Lê Trọng Tài, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, cho biết: "Trước diễn biến nguy hiểm, phức tạp của cơn bão số 10, ngoài yêu cầu toàn bộ cán bộ, chiến sĩ trực chiến đấu, đơn vị đã rà soát, kiểm đếm, đánh giá tình hình hoạt động của các loại phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng, sẵn sàng ứng phó với các sự cố thiên tai. Qua kiểm tra, nhằm đảm bảo toàn bộ phương tiện, trang thiết bị hoạt động bình thường, đáp ứng yêu cầu khẩn trương, kịp thời của công tác cứu hộ, cứu nạn. (Trong ảnh, cán bộ, chiến sĩ kiểm tra tình hình hoạt động của xe cứu nạn, cứu hộ).

Trong đó, việc kiểm tra tình trạng hoạt động của các loại xuồng máy, canô, xuồng cao su, áo phao, phao tròn cứu sinh, xe cứu thương... được đặc biệt quan tâm. Đây là những phương tiện được huy động ở mức cao nhất trong công tác ứng phó với các tình huống mưa bão.

Cán bộ, chiến sĩ kiểm đếm, kiểm tra tình trạng hoạt động của phao và máy bắn phao cứu hộ, sẵn sàng cho công tác ứng cứu nạn nhân bị lũ cuốn trôi.

Cùng với việc chủ động rà soát các khu vực có nguy cơ cao về ngập úng, lũ quét, sạt lở, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã chủ động các loại phương tiện dưới nước, sẵn sàng sử dụng cho các tình huống. (Trong ảnh: Chiến sĩ kiểm tra tình trạng hoạt động 1 mô tô nước. Hiện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH có 4 chiếc mô tô nước loại này).

Cán bộ, chiến sĩ kiểm tra, sửa chữa, đảm bảo xuồng máy cứu hộ hoạt động bình thường trong công tác ứng cứu sự cố thiên tai do bão số 10 gây ra.

Các loại thiết bị thông tin liên lạc cũng được đơn vị trú trọng kiểm tra. (Trong ảnh: Chiến sĩ cảnh sát PCCC&CNCH kiểm tra tình trạng hoạt động bộ đàm phục vụ công tác chỉ huy cứu nạn, cứu hộ).

Với việc đảm bảo lực lượng cũng như phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ trong mọi tình huống, ở mọi lúc, mọi nơi, kịp thời cứu người, cứu tài sản. (Trong ảnh: Một thiết bị chuyên dụng chiếu sáng sự cố được đánh giá hoạt động bình thường, sẵn sàng huy động khi cần trong các tình huống thiên tai xảy ra ban đêm).

Đỗ Đức

