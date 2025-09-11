Bất chấp hiểm nguy, cứu người, cứu tài sản

Bằng tinh thần quả cảm, gan dạ, những cán bộ, chiến sĩ cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Thanh Hóa đã không màng hiểm nguy, lao vào dòng nước xiết, nỗ lực cứu người, cứu tài sản trong những ngày sau bão số 5. Hành động, nghĩa cử ấy đang lan tỏa, thắp lên ánh sáng tình người, tô thắm thêm truyền thống Công an Nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH cứu sống kịp thời nạn nhân bị lũ cuốn trôi trên địa bàn xã Kim Tân.

Ngoài thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao, trước mỗi đợt thiên tai, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh đã chủ động xây dựng phương án, tổ chức lực lượng, huy động phương tiện, trang thiết bị sẵn sàng ứng phó. Mới đây nhất, từ ngày 25/8 đến 4/9 (thời gian bị ảnh hưởng bởi bão số 5), đơn vị đã huy động trên 88 lượt phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng cùng hơn 380 lượt cán bộ, chiến sĩ kịp thời tham gia xử lý các vụ việc, sự cố. Với tinh thần nỗ lực, quyết tâm cao, cán bộ, chiến sĩ cảnh sát PCCC&CNCH đã xử lý trên 30 vụ việc, sự cố, cứu kịp thời 4 người bị nước lũ cuốn trôi trong tình trạng nguy hiểm tính mạng, đưa được 140 người bị nước lũ cô lập đến nơi an toàn. Đồng thời tuyên truyền hướng dẫn và trực tiếp vận động, di dời hơn 210 hộ dân ra khỏi khu vực ngập sâu do lũ; di chuyển 100 tấn lúa tại kho của người dân tránh bị ngập, cùng nhiều tài sản giá trị đến nơi an toàn...

Sự việc 3 người trong một gia đình, gồm bố mẹ và 1 bé gái 3 tuổi ở xã Sao Vàng bị cô lập do nước xiết, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng vào tối ngày 25/8 là một điển hình. Nhận được tin báo, Thượng tá Lê Trọng Tài, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã huy động hơn 20 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, thiết bị và trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ huy công tác ứng cứu. Tại hiện trường, căn nhà bị cô lập hoàn toàn, xung quanh nước lũ chảy xiết, nguy cơ bị đổ sập và cuốn trôi là rất cao. Trong khi điều kiện đêm tối, mưa to, gió lớn toàn bộ khu vực bị mất điện, người bị nạn trong tâm trạng hoảng loạn, sợ hãi, nhất là cháu bé... đã gây nhiều khó khăn cho công tác cứu hộ.

Song với tinh thần quyết tâm cao, đặt an toàn tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết, các cán bộ, chiến sĩ đã khẩn trương, bất chấp hiểm nguy lao vào dòng nước xiết, nhanh chóng tiếp cận hộ gia đình bị nạn. Sau gần 2 giờ chiến đấu với “tử thần”, lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH đã đưa được cả 3 nạn nhân đến nơi an toàn. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, họ đã phải liên tục động viên, trấn an tinh thần các thành viên trong gia đình, đặc biệt là cháu bé 3 tuổi để phối hợp giải cứu thành công.

Ngay sau đó, gác lại những vất vả mệt nhọc, họ tiếp tục lên đường, nhanh chóng có mặt tại xã Luận Thành, xuyên đêm giải cứu 3 hộ gia đình với 9 nhân khẩu bị lũ cô lập ở thôn Quyết Thắng 2. Tại hiện trường, vị trí nhà ở của 3 hộ dân bị cô lập cách xa nhau. Khoảng cách từ điểm tập trung lực lượng, phương tiện đến vị trí hộ dân bị ngập đều xa trên 1km, nước lũ dâng nhanh, chảy xiết, bất chấp nỗ lực của lực lượng tại chỗ sử dụng bè mảng giải cứu. Trong khi nhà bị ngập sâu, nhiều người trong số nạn nhân gồm cả người già, trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai đã phải leo lên nóc nhà với tâm trạng sợ sệt, lo lắng.

Trước tình huống cấp bách, tranh thủ từng phút giây, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Lê Trọng Tài đã lập tức triển khai lực lượng, phương tiện bằng mọi cách giải cứu thành công người dân đang chới với giữa dòng nước lũ. Trong đêm tối, mưa to gió mạnh, họ đã phải dùng đèn cứu hộ mò mẫm dò tìm, phát loa kêu gọi để xác định chính xác vị trí từng nạn nhân cũng như điều kiện đảm bảo an toàn cứu nạn, cứu hộ. Đến 3 giờ sáng ngày 26/8, toàn bộ 9 người dân bị cô lập do lũ đã được đưa đến nơi an toàn.

Trực tiếp tham gia giải cứu trong cả 2 sự cố ấy, Thượng úy Lê Văn Bình, cho biết: “Dù có thấm mệt, điều kiện cứu nạn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm đến tính mạng, song chấp hành mệnh lệnh của chỉ huy và phát huy truyền thống Công an Nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, tôi và đồng đội đã cố gắng. Và chính nụ cười, lời cảm ơn của người dân đã giúp chúng tôi quên đi những mệt nhọc, hiểm nguy khi làm nhiệm vụ".

Cứ thế, trong những ngày bị ảnh hưởng của thiên tai do bão số 5, gần như nơi nào có hiểm nguy, nơi ấy có cán bộ, chiến sĩ cảnh sát PCCC&CNCH sẵn sàng triển khai lực lượng ứng cứu với mục tiêu cao nhất đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe Nhân dân. Và thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện mưa to, gió lớn, nước lũ dâng cao, chảy xiết, chẳng ai chắc chắn an toàn tính mạng bản thân, nhưng họ sẵn sàng lao vào giành giật mạng sống cho người dân. Sau những hiểm nguy sinh tử ấy, họ đã được đền đáp bằng những lời cảm ơn từ sâu thẳm tấm lòng.

Chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH hỗ trợ di dời người dân và tài sản ở phường Hàm Rồng bị ngập lụt sau bão số 5.

Anh Đỗ Văn Phán (SN 1981), ở xã Thạch Bình, chia sẻ: “Nhớ lại giây phút sinh tử được cứu nạn, tôi thấy mình vô cùng may mắn và biết ơn lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH đã dũng cảm, không quản hiểm nguy để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người dân như chúng tôi... Thực lòng, nếu không được họ cứu giúp, thì tôi đã không còn được sống trên cõi đời này”.

Anh Phán bị lũ cuốn vào gần trưa ngày 27/8 cùng với chiếc xe máy khi trên đường đi làm về qua địa bàn xã Kim Tân. Khi người dân phát hiện và hô hoán, anh đã bị lũ cuốn xa hơn 40m vào vùng ngập sâu nước xoáy. Rất nhanh sau đó, Đại úy Nguyễn Đức Thuận và Thượng úy Lê Văn Bình, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đang làm nhiệm vụ gần khu vực đã có mặt kịp thời. Anh Phán được đưa lên vị trí cao trong tình trạng kiệt sức và được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Đó còn là tấm gương Trung tá Lê Như Hùng, Đội trưởng Đội PCCC&CNCH khu vực 5 đã bất chấp hiểm nguy lúc đường trơn sạt lở cõng nạn nhân Lê Thị Yến (SN 1960) ở thôn Na Ngịu, xã Yên Nhân bị gãy chân đi bộ đến nơi có xe cứu thương. Còn là những cán bộ, chiến sĩ mang vác lương thực, thực phẩm lội bộ qua cả cây số đường rừng trơn trượt để tiếp tế khẩn cấp cho bà con vùng lũ Yên Nhân... Những việc làm, nghĩa cử ấy đang lan tỏa, là nét đẹp tình người sáng lên trong thiên tai lũ lụt, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang Công an Nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ...

Bài và ảnh: Đồng Thành