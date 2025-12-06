Sẵn sàng “đón sóng” thị trường khách mới

Khi xu hướng du lịch có sự thay đổi, thị trường khách liên tục mở rộng, đòi hỏi du lịch Thanh Hóa đổi mới mạnh mẽ về cách tiếp cận. Các điểm đến, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã và đang nỗ lực phát triển sản phẩm, nâng cấp chất lượng dịch vụ và mở rộng kết nối thị trường, sẵn sàng “đón sóng” dòng khách từ các thị trường mới.

Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Lam Kinh thường xuyên đón các đoàn khách lớn trong nước và quốc tế đến tham quan.

Tại Khu đô thị du lịch biển Sầm Sơn - nơi đón lượng khách lớn nhất của tỉnh, sự thay đổi dễ nhận thấy nhất là tốc độ tăng lượng khách đến nghỉ dưỡng, đặc biệt là dòng khách đoàn với số lượng lớn. Cùng với khách từ thị trường truyền thống đến từ các tỉnh phía Bắc, những năm gần đây lượng khách đến từ các trọng điểm du lịch như Đà Nẵng, Huế, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh khu vực Đông Nam bộ đã có sự tăng trưởng tích cực. Hệ thống cơ sở lưu trú 3 - 5 sao tại khu du lịch đều ghi nhận tỷ lệ lấp đầy cao hơn dự kiến trong các tháng cao điểm mùa hè. Ghi nhận từ các đơn vị lữ hành cho biết, thị trường khách từ các tỉnh phía Nam đến Khu đô thị du lịch biển Sầm Sơn thường quan tâm nhiều hơn tới trải nghiệm văn hóa địa phương, nghỉ dưỡng gắn với các sự kiện văn hóa - thể thao - du lịch và các chương trình giải trí đêm. Nắm bắt nhu cầu của du khách, các đơn vị cung cấp dịch vụ đã tập trung làm mới sản phẩm, đồng thời nâng cấp dịch vụ theo xu hướng gia tăng trải nghiệm.

Cùng với khách nội địa, lượng khách quốc tế đến Thanh Hóa đã từng bước gia tăng đáng kể. Đáng chú ý, thị trường khách đến từ Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan và một số nước châu Âu đặc biệt yêu thích các điểm du lịch văn hóa - sinh thái như Pù Luông, Lam Kinh, Thành Nhà Hồ. Hầu hết các đoàn khách châu Âu lựa chọn hành trình trekking - trải nghiệm làng nghề - lưu trú tại homestay kết hợp thưởng thức ẩm thực bản địa.

Giám đốc GBest Việt Nam - chi nhánh Thanh Hóa Nguyễn Thị Hà nhận định, Thanh Hóa đang có vị thế tốt để bứt phá nếu biết đón đúng “khẩu vị” khách mới. Đặc biệt, thị trường khách quốc tế ưu tiên điểm đến an toàn, giàu trải nghiệm địa phương và không quá đông đúc. Thanh Hóa có thể đáp ứng được điều này nếu tiếp tục đầu tư đồng bộ các sản phẩm trải nghiệm ở khu vực miền núi, mở rộng chuỗi dịch vụ chất lượng cao tại các khu du lịch biển, đặc biệt là tăng cường kết nối liên vùng với Ninh Bình - Nghệ An - Hà Nội để đa dạng hành trình.

“Khách quốc tế hiện lưu trú từ 2 đêm trở lên tại Thanh Hóa đã nhiều hơn trước. Đây là lúc tỉnh cần tiếp tục hoàn thiện dịch vụ, xây dựng các câu chuyện và trải nghiệm văn hóa rõ ràng hơn tại mỗi điểm đến, để không chỉ thu hút mà còn giữ chân khách. Xu hướng khách quốc tế khi tìm tới Thanh Hóa mong muốn được sống chậm lại, trải nghiệm thiên nhiên và văn hóa thực sự, do đó sản phẩm càng nguyên bản và dịch vụ càng chỉn chu, chuyên nghiệp sẽ càng có sức hút”, bà Hà nhấn mạnh.

Ở miền núi phía Tây, Pù Luông hiện là “điểm sáng” của du lịch cộng đồng với cơ cấu khách quốc tế ngày càng tăng. Công suất phòng dịp cuối tuần và các kỳ nghỉ lễ trong năm đều đạt từ 80 - 100%, cho thấy sức hút ổn định của loại hình nghỉ dưỡng sinh thái cộng đồng tại đây. Chính quyền các địa phương cũng bắt đầu triển khai những mô hình quản lý mới nhằm bảo vệ cảnh quan, kiểm soát mật độ xây dựng, song vẫn tạo điều kiện để cộng đồng tham gia làm dịch vụ. Cùng với đó, du lịch cộng đồng tại các điểm đến khác như bản Bút (xã Nam Xuân), bản Mạ (xã Thường Xuân), bản Năng Cát (xã Linh Sơn)... hiện đang tập trung khai thác các tuyến trekking, đẩy mạnh phát triển du lịch trải nghiệm nhằm đón dòng khách trẻ từ các thị trường mới.

Với nhóm khách trẻ, xu hướng du lịch trải nghiệm - khám phá - sáng tạo nội dung đang trở thành động lực cho sự phát triển mạnh mẽ của du lịch. Nhiều điểm đến như Hải Tiến, Bãi Đông, Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, suối cá Cẩm Lương, làng cổ Đông Sơn... trở thành “viral” trên các nền tảng mạng xã hội, kéo theo sự xuất hiện của các dịch vụ trải nghiệm mới như chụp ảnh theo concept đặc trưng địa phương, tour khám phá ngắn ngày hoặc các sự kiện văn hóa - du lịch cuối tuần. Xu hướng du lịch khám phá từ nhóm khách này được xem là cơ hội để doanh nghiệp, điểm đến mở rộng dịch vụ và đầu tư mạnh vào các sản phẩm mang tính trải nghiệm.

Khách quốc tế tham quan phòng trưng bày tại Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ.

Trước xu hướng và nhu cầu từ các thị trường mới, tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp để nâng cao năng lực đón khách. Trong đó tập trung làm mới sản phẩm hiện có, xây dựng sản phẩm theo chuỗi, lấy nhu cầu thị trường làm trung tâm. Một số chương trình du lịch theo mùa như mùa lúa chín Pù Luông, mùa lễ hội đầu xuân, mùa lễ hội du lịch biển... được quảng bá chuyên nghiệp và gắn với các sản phẩm lưu trú, ẩm thực, trải nghiệm mới. Tư duy phát triển sản phẩm dựa trên “chuỗi giá trị” thay vì từng điểm đơn lẻ đang tạo ra sức cạnh tranh tốt hơn cho các trọng điểm du lịch của tỉnh, nhất là khi các địa phương lân cận đều phát triển mạnh du lịch sinh thái và văn hóa. Chính sự liên kết này được xem là “chìa khóa” để Thanh Hóa mở rộng thị trường, kéo dài thời gian lưu trú của du khách và tiếp cận dòng khách chất lượng cao.

Theo chuyên gia du lịch Dương Minh Bình, điều quan trọng nhất để Thanh Hóa thu hút hiệu quả thị trường khách mới là đầu tư mạnh mẽ vào trải nghiệm văn hóa và chất lượng dịch vụ. Bởi, lợi thế của Thanh Hóa không chỉ là số lượng điểm đến nhiều, mà nằm ở sự đa dạng về tài nguyên du lịch từ biển, rừng đến hệ thống di tích - văn hóa lâu đời.

“Khách mới hiện nay muốn khám phá một Thanh Hóa sống động, chân thật và tiện nghi. Nếu địa phương duy trì chất lượng dịch vụ tốt, nâng cao năng lực đội ngũ làm du lịch và kể những câu chuyện văn hóa theo cách hấp dẫn hơn, Thanh Hóa đủ khả năng thu hút đa dạng thị trường khách từ các trọng điểm du lịch của cả nước”, ông Bình cho biết.

Chuẩn bị sang năm 2026 - bước vào một giai đoạn phát triển mới, việc đón “sóng” thị trường khách mới không chỉ góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng những con số, mà còn là cơ hội để Thanh Hóa định vị hình ảnh điểm đến giàu bản sắc. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng chiến lược đã được hoạch định, du lịch Thanh Hóa hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách những kỳ nghỉ “An toàn - thân thiện - hấp dẫn”.

Bài và ảnh: Hoài Anh