Samsung gia nhập “câu lạc bộ nghìn tỉ USD” nhờ làn sóng AI

Tập đoàn công nghệ Hàn Quốc Samsung Electronics đã chính thức gia nhập nhóm doanh nghiệp có vốn hóa thị trường vượt 1.000 tỉ USD, trong bối cảnh nhu cầu chip nhớ phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) tăng mạnh trên toàn cầu.

Theo Bloomberg, cổ phiếu Samsung trong phiên giao dịch ngày 6-5 đã tăng tới 12%, đưa tập đoàn này trở thành công ty châu Á thứ hai đạt mốc vốn hóa 1.000 tỉ USD, sau TSMC của Đài Loan (Trung Quốc). Đà tăng mạnh của Samsung cũng góp phần đưa chỉ số Kospi lần đầu vượt ngưỡng 7.000 điểm. Sự bùng nổ của nhóm cổ phiếu công nghệ thậm chí khiến Sở Giao dịch chứng khoán Hàn Quốc phải tạm thời ngừng nhận lệnh mua trong phiên.

Ông Dave Mazza, Giám đốc điều hành Công ty tư vấn đầu tư Roundhill Investments, nhận định cột mốc vốn hóa 1.000 tỉ USD của Samsung không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng mà còn phản ánh vai trò ngày càng quan trọng của bộ nhớ bán dẫn trong hạ tầng AI toàn cầu.

Ông Dave Mazza cho biết: “Đây không còn là xu hướng mang tính chu kỳ mà đã trở thành nhu cầu mang tính cấu trúc của ngành công nghệ”. Trước đó vài ngày, bộ phận bán dẫn của Samsung công bố lợi nhuận quý I/2026 tăng gấp 48 lần so với cùng kỳ năm trước, nhờ doanh thu từ các dự án liên quan AI tăng mạnh.

Giới phân tích cho rằng thị trường chip nhớ toàn cầu có thể tiếp tục thiếu hụt nguồn cung trong vài năm tới, đặc biệt với các dòng DRAM và NAND dùng cho AI. Giá các sản phẩm này được dự báo tiếp tục duy trì xu hướng tăng ít nhất đến năm 2027.

Sự bùng nổ của AI cũng giúp Samsung mở rộng vị thế trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu. Theo Bloomberg, Apple đã tổ chức các cuộc thảo luận về khả năng hợp tác với Samsung để sản xuất chip tại Mỹ, nhằm đa dạng hóa nguồn cung ngoài đối tác truyền thống TSMC.

Trong khi đó, lợi nhuận tăng mạnh từ AI cũng kéo theo căng thẳng lao động. Công đoàn Samsung đang xem xét tiến hành cuộc tổng đình công kéo dài 18 ngày vào cuối tháng 5 nhằm yêu cầu tăng lương và cải thiện chế độ phúc lợi.

Hiện Samsung cùng SK Hynix đang chiếm hơn 43% tỷ trọng chỉ số Kospi, cho thấy vai trò ngày càng lớn của ngành bán dẫn trong nền kinh tế Hàn Quốc.

Thu Uyên

Nguồn: Finance Yahoo, Bloomberg