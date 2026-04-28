Sầm Sơn quản lý xe 4 bánh gắn động cơ theo hướng chuyên nghiệp

Mùa du lịch 2026 đã chính thức bắt đầu. Cùng với nâng cao chất lượng du lịch thân thiện, an toàn, chính quyền và lực lượng chức năng phường Sầm Sơn đặc biệt quan tâm siết chặt quản lý hoạt động xe chở người 4 bánh có gắn động cơ (còn gọi là xe điện) phục vụ du lịch. Mục tiêu từng bước khắc phục tồn tại của loại hình dịch vụ này từ những mùa du lịch trước, hướng tới đưa xe chở người 4 bánh có gắn động cơ vào hoạt động chuyên nghiệp, văn minh...

Khắc phục “tồn tại”

Qua rà soát, toàn phường Sầm Sơn có 474 xe chở người 4 bánh có gắn động cơ. Với ưu điểm linh hoạt, thân thiện môi trường, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ luôn là phương tiện được đông đảo du khách lựa chọn mỗi khi đến với Sầm Sơn.

Xe chở người 4 bánh có gắn động cơ hoạt động trên đường Hồ Xuân Hương, phường Sầm Sơn.

Tuy nhiên, bên cạnh ưu điểm, thời gian qua hoạt động của loại phương tiện này cũng đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như: tùy tiện dừng đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định, gây mất trật tự công cộng, ùn tắc giao thông. Thậm chí, một số lái xe chèo kéo, tranh giành khách gây mất trật tự công cộng; “móc ngoặc” với nhà hàng đưa khách đến mua hàng để lấy hoa hồng, thả khách dọc đường... gây bức xúc và làm ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh du lịch địa phương.

Theo ông Trịnh Tiến Dũng, Chủ tịch UBND phường Sầm Sơn cho biết: "Mùa du lịch 2026, Sầm Sơn dự kiến sẽ đón trên 9 triệu lượt khách. Để đạt mục tiêu phấn đấu, Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã thống nhất chủ trương, định hướng phát triển du lịch theo hướng văn minh, an toàn và thân thiện môi trường. Theo đó, việc tổ chức, sắp xếp lại hoạt động xe chở người 4 bánh có gắn động cơ theo hướng bài bản, có kiểm soát được xác định là yêu cầu cấp thiết, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đô thị du lịch Sầm Sơn".

“Ngay từ đầu tháng 4/2026, trên cơ sở xác định tồn tại hoạt động xe chở người 4 bánh có gắn động cơ tại các mùa du lịch trước, chúng tôi đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị cùng Công an phường... rà soát, xây dựng phương án sắp xếp, quản lý lại hoạt động xe điện theo hướng đồng bộ, chặt chẽ và chuyên nghiệp. Mục tiêu không chỉ đảm bảo an toàn giao thông, giữ gìn mỹ quan đô thị mà còn xem đây là hình ảnh liên quan đến du lịch địa phương” - ông Trịnh Tiến Dũng, Chủ tịch UBND phường Sầm Sơn chia sẻ.

Siết chặt quản lý theo hướng chuyên nghiệp

Để từng bước kiểm soát tốt hoạt động xe chở người 4 bánh có gắn động cơ phục vụ du lịch, đưa loại hình dịch vụ này vào nề nếp, chuyên nghiệp, trên cơ sở bám sát nội dung Quyết định 54 của UBND tỉnh Thanh Hóa về “giao cấp huyện, cấp xã căn cứ kết cấu hạ tầng giao thông để xác định số lượng phương tiện được phép hoạt động xe 4 bánh có gắn động cơ sử dụng năng lượng điện”, UBND phường Sầm Sơn đã chủ động xây dựng phương án số 1326 về “quản lý hoạt động kinh doanh đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ trên địa bàn phường”.

Trong phương án phê duyệt, phường thống nhất giữ nguyên số lượng xe được cấp phép thí điểm; tuyệt đối không tăng số lượng phương tiện, gây áp lực lên hạ tầng giao thông. Tuy nhiên, phường sẽ điều chỉnh các tuyến hoạt động của phương tiện theo hướng mở rộng thêm một số tuyến để nhân dân và du khách thuận lợi trong việc đi lại, tham quan, tìm hiểu văn hóa Sầm Sơn.

Điểm cho phép xe chở người 4 bánh có gắn động cơ dừng, đỗ trên đường Thanh Niên, phường Sầm Sơn

Theo đó, thay vì hoạt động xe điện hoạt động tại 25 tuyến đường khu vực nội thị trước đây, mùa du lịch năm 2026, xe chở người 4 bánh chỉ được phép hoạt động 1 chiều tại 17 tuyến đường và 2 chiều tại 20 tuyến đường; nghiêm cấm các phương tiện hoạt động không đúng tuyến đường cho phép. Ngoài ra, phường Sầm Sơn cũng bố trí 95 điểm dừng, đỗ đón, trả khách đảm bảo cho xe 4 bánh đủ không gian dừng, đỗ an toàn, tầm nhìn thông thoáng; không đặt tại khu vực giao cắt phức tạp, gần nút giao, vòng xuyến, vị trí có mật độ phương tiện cao hoặc tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, không gây cản trở, ùn tắc giao thông. Thời gian dừng đón, trả khách không quá 3 phút/lượt.

Một điểm mới nữa trong quản lý hoạt động xe chở người 4 bánh có gắn động cơ mùa du lịch năm 2026 đó là UBND phường Sầm Sơn yêu cầu tăng cường ứng dụng công nghệ để giám sát hoạt động của loại hình này. Theo đó, phương tiện phục vụ du lịch phải có đăng ký, đăng kiểm; trên phương tiện phải có đồng hồ tính cước, bảng giá cước vận chuyển, số điện thoại đường dây nóng, mã QR thanh toán điện tử... Riêng đối với người điều khiển phương tiện, yêu cầu mỗi xe chỉ đăng ký 1 người điều khiển. Công an phường chịu trách nhiệm cấp thẻ đăng ký nhận diện cho lái xe; nghiêm cấm việc cho mượn, cho thuê hoặc để người khác sử dụng thay.

Xe chở người 4 bánh có gắn động cơ đã được trang bị mã QR thanh toán điện tử.

Thượng tá Trần Trọng Bình, Phó trưởng Công an phường Sầm Sơn, cho biết: "Quy định này nhằm đảm bảo công khai, minh bạch, giúp du khách dễ dàng phản ánh về chất lượng dịch vụ hoạt động xe chở người 4 bánh có gắn động cơ. Thông qua đó cũng giúp lực lượng giám sát nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm; quyết tâm xây dựng môi trường vận chuyển hành khách xe 4 bánh có cán động cơ ngày càng hoạt động chuyên nghiệp, giữ gìn hình ảnh một điểm đến thân thiện, an toàn trong lòng du khách".

Khánh Huyền