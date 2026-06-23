Mỹ thúc đẩy công nghệ lượng tử

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký hai sắc lệnh hành pháp nhằm thúc đẩy phát triển công nghệ lượng tử và tăng cường bảo vệ các hệ thống công nghệ thông tin của chính phủ trước những nguy cơ an ninh mạng mới, trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng gia tăng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng, Washington D.C., ngày 22/6/2026, trong lễ ký sắc lệnh hành pháp về công nghệ điện toán lượng tử. Ảnh: Reuters.

Theo Nhà Trắng, một trong các sắc lệnh đặt mục tiêu đẩy nhanh quá trình phát triển máy tính lượng tử thế hệ mới phục vụ nghiên cứu khoa học, với kỳ vọng có thể đưa vào vận hành từ năm 2028. Giám đốc Văn phòng Chính sách Khoa học và Công nghệ Nhà Trắng Michael Kratsios cho biết chính quyền Mỹ tin tưởng mục tiêu này có thể đạt được.

Máy tính lượng tử được đánh giá là bước tiến quan trọng trong lĩnh vực công nghệ do có khả năng xử lý một số bài toán phức tạp nhanh hơn nhiều so với các siêu máy tính hiện nay. Công nghệ này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy những đột phá trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), khoa học vật liệu, hóa học và nghiên cứu khoa học cơ bản.

Tuy nhiên, sự phát triển của điện toán lượng tử cũng đặt ra những thách thức mới về an ninh mạng. Các chuyên gia cảnh báo máy tính lượng tử trong tương lai có thể phá vỡ nhiều phương thức mã hóa đang được sử dụng để bảo vệ dữ liệu và hạ tầng số hiện nay.

Để ứng phó với nguy cơ này, sắc lệnh thứ hai yêu cầu các cơ quan liên bang đẩy nhanh việc chuyển đổi sang các tiêu chuẩn mã hóa hậu lượng tử. Chính quyền Mỹ đặt mục tiêu hoàn tất việc nâng cấp các hệ thống công nghệ thông tin trọng yếu của chính phủ vào giai đoạn 2030-2031 nhằm bảo vệ trước các cuộc tấn công mạng có thể xuất hiện khi công nghệ lượng tử phát triển.

Các sắc lệnh mới cũng nhấn mạnh quyết tâm của Washington trong việc duy trì vị thế dẫn đầu trong cuộc đua công nghệ lượng tử với Trung Quốc. Giới chức Mỹ cho rằng công nghệ này không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn có tầm quan trọng chiến lược đối với an ninh quốc gia.

Một máy tính lượng tử được trưng bày tại gian hàng của IBM trong khuôn khổ Triển lãm Di động Thế giới (MWC) đầu năm nay ở Barcelona, Tây Ban Nha. Ảnh: Getty Images.

Ngoài điện toán lượng tử, chính quyền Mỹ đặt mục tiêu triển khai các cảm biến lượng tử cho quân đội trước năm 2028. Công nghệ này có thể hỗ trợ hoạt động dẫn đường trong điều kiện tín hiệu GPS bị gián đoạn hoặc gây nhiễu, đồng thời giúp phát hiện các công trình ngầm như đường hầm hoặc hầm chứa tên lửa thông qua các hệ thống cảm biến đặt trên vệ tinh.

Bên cạnh đó, các cơ quan liên bang được yêu cầu xây dựng kế hoạch triển khai mạng lưới và cảm biến ứng dụng công nghệ lượng tử trong vòng 5 năm tới. Mỹ cũng sẽ tăng cường hợp tác quốc tế về bảo vệ sở hữu trí tuệ và bảo đảm an ninh chuỗi cung ứng trong lĩnh vực công nghệ lượng tử.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Washington đẩy mạnh đầu tư cho ngành công nghiệp lượng tử. Tháng trước, Bộ Thương mại Mỹ thông báo đầu tư khoảng 2 tỷ USD dưới hình thức nắm giữ cổ phần tại 9 công ty hoạt động trong lĩnh vực điện toán lượng tử, trong đó có một liên doanh mới của IBM.

Giới quan sát nhận định các biện pháp mới cho thấy Mỹ đang thúc đẩy đồng thời hai mục tiêu: duy trì lợi thế cạnh tranh trong lĩnh vực công nghệ lượng tử và chuẩn bị các biện pháp bảo vệ hạ tầng số trước những rủi ro an ninh do chính công nghệ này tạo ra trong tương lai.

Thanh Hằng