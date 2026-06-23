Tổng thống Erdogan: Ankara sẽ khẳng định vị thế là một trung tâm ngoại giao toàn cầu

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan mới đây khẳng định, Ankara sẽ tiếp tục nâng cao vị thế và tầm ảnh hưởng trên trường quốc tế thông qua việc đăng cai các hội nghị thượng đỉnh quan trọng sắp tới, trong đó có Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức các quốc gia Turkic (OTS).

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: AA.

Phát biểu tại cuộc họp Ban Chấp hành và Quyết định Trung ương của Đảng Công lý và Phát triển (AK) ở thủ đô Ankara ngày 22/6, Tổng thống Erdogan cho rằng, việc tổ chức liên tiếp các hội nghị cấp cao sẽ góp phần khẳng định vai trò ngày càng nổi bật của Thổ Nhĩ Kỳ trong các hoạt động ngoại giao khu vực và quốc tế, đồng thời đưa Ankara trở thành một trong những trung tâm ngoại giao quan trọng của thế giới.

Ông Erdogan nhấn mạnh: "Với các hội nghị thượng đỉnh NATO và Tổ chức các quốc gia Turkic, tầm ảnh hưởng quốc tế của Ankara sẽ tăng lên hơn bao giờ hết và thủ đô của chúng ta sẽ khẳng định vị thế là một trung tâm ngoại giao toàn cầu."

Ankara tiếp tục nâng cao vị thế và tầm ảnh hưởng trên trường quốc tế thông qua việc đăng cai Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Ảnh: NATO.

Theo nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, việc đăng cai các hội nghị đa phương quy mô lớn không chỉ thể hiện sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với vai trò ngày càng quan trọng của Ankara mà còn tạo cơ hội để Thổ Nhĩ Kỳ thúc đẩy đối thoại, tăng cường hợp tác với các đối tác và mở rộng ảnh hưởng trong các vấn đề khu vực cũng như toàn cầu.

Tổng thống Erdogan cũng tái khẳng định chính phủ sẽ tiếp tục theo đuổi các mục tiêu phát triển dài hạn, lấy tương lai của Thổ Nhĩ Kỳ làm trọng tâm trong quá trình hoạch định chính sách. Ông cho rằng việc nâng cao vị thế đối ngoại cần song hành với tăng cường sức mạnh quốc gia, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và mở rộng quan hệ hợp tác với các nước.

Theo giới quan sát, việc đăng cai các hội nghị thượng đỉnh lớn trong thời gian tới được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để Thổ Nhĩ Kỳ mở rộng quan hệ đối ngoại, nâng cao uy tín quốc tế và củng cố vai trò của Ankara như một điểm kết nối trong các hoạt động ngoại giao đa phương.

Thu Uyên