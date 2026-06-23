Canada công bố chiến lược năng lượng hạt nhân mới

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Chính phủ Canada vừa công bố Chiến lược Năng lượng hạt nhân mới, đặt mục tiêu đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp hạt nhân trong nước, mở rộng xuất khẩu công nghệ và tăng cường vai trò của điện hạt nhân trong bảo đảm an ninh năng lượng cũng như quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế phát thải thấp.

Bộ trưởng Năng lượng và Tài nguyên Thiên nhiên Canada Tim Hodgson công bố khoản đầu tư 22 triệu USD Canada nhằm hỗ trợ đổi mới và sản xuất pin trong nước tại Montreal ngày 3/10/2025. Ảnh: The Canadian Press.

Phát biểu tại lễ công bố chiến lược ở tỉnh Ontario ngày 22/6, Bộ trưởng Năng lượng và Tài nguyên Thiên nhiên Canada Tim Hodgson cho biết đây là kế hoạch tổng thể nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành hạt nhân cả trong nước và trên thị trường quốc tế, đồng thời mở ra giai đoạn tăng trưởng mới cho một trong những ngành công nghiệp quan trọng của Canada.

Chiến lược dài 23 trang được xây dựng dựa trên bốn trụ cột chính gồm thúc đẩy xây dựng các dự án điện hạt nhân mới, nâng cao vị thế của Canada với tư cách nhà cung cấp và xuất khẩu công nghệ hạt nhân, mở rộng sản xuất uranium và nhiên liệu hạt nhân, đồng thời phát triển các công nghệ hạt nhân thế hệ mới.

Theo kế hoạch, Canada sẽ tạo điều kiện để xây dựng tối đa 10 lò phản ứng hạt nhân quy mô lớn trên cả nước. Trong số này, hai lò phản ứng dự kiến được khởi công trước năm 2035 và thêm năm lò khác sẽ được đưa vào giai đoạn quy hoạch hoặc phát triển trước năm 2040.

Bên cạnh các dự án quy mô lớn, Ottawa cũng đẩy mạnh phát triển các lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR) và lò phản ứng siêu nhỏ nhằm cung cấp điện cho các cộng đồng vùng sâu, vùng xa.

Nhà máy điện hạt nhân Darlington tại tỉnh Ontario, Canada, nhìn từ trực thăng của CTV News ngày 15/4/2015. Ảnh: CTV News.

Một nội dung đáng chú ý khác là mục tiêu mở rộng sự hiện diện của công nghệ hạt nhân Canada trên thị trường quốc tế. Chính phủ nước này đặt mục tiêu đưa công nghệ lò phản ứng uranium deuteri CANDU thế hệ mới vào ít nhất bốn thị trường mới trước năm 2040, đồng thời thiết lập quan hệ hợp tác với từ 6 đến 10 quốc gia mới có kế hoạch phát triển điện hạt nhân trong vòng 15 năm tới.

Ngoài ra, Canada dự kiến công bố dự thảo chính sách tài trợ liên bang cho các dự án điện hạt nhân mới trước tháng 4/2027 và đặt mục tiêu tăng gấp đôi kim ngạch xuất khẩu uranium vào năm 2035 so với mức năm 2024.

Hiện điện hạt nhân chiếm khoảng 13% sản lượng điện của Canada. Nước này đang vận hành 17 lò phản ứng CANDU tại các tỉnh Ontario và New Brunswick, trong khi công nghệ hạt nhân của Canada hiện được sử dụng tại 26 lò phản ứng ở 6 quốc gia.

Thanh Hằng