Ông Trump cảnh báo sẽ sử dụng biện pháp mạnh đối với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây cho biết các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đang đạt tiến triển tích cực, song cảnh báo Washington có thể áp dụng các biện pháp mạnh nếu Tehran không thực hiện các cam kết đã thống nhất.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran phải tuân thủ thỏa thuận, trong bối cảnh Washington cấp giấy phép miễn trừ trừng phạt kéo dài 60 ngày. Ảnh: AFP.

Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng ngày 22/6, Tổng thống Trump nhận định tiến trình đàm phán đang diễn ra thuận lợi, đồng thời bày tỏ tin tưởng hai bên có thể đạt được một thỏa thuận “công bằng và hợp lý”. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh nếu Iran không giữ cam kết hoặc không hành động phù hợp, Washington sẽ “làm những gì cần phải làm”.

Giới quan sát cho rằng tuyên bố này hàm ý Mỹ vẫn để ngỏ khả năng áp dụng các biện pháp cứng rắn, trong đó có lựa chọn quân sự, nếu tiến trình đàm phán gặp trở ngại hoặc đổ vỡ. Dù vậy, ông Trump không đưa ra lời đe dọa trực tiếp mà sử dụng cách diễn đạt thận trọng hơn.

Theo Tổng thống Trump, các cuộc đàm phán sẽ chỉ đạt kết quả khi Iran tuân thủ các cam kết. Ông khẳng định hai nguyên tắc cốt lõi của Washington trong tiến trình thương lượng là bảo đảm Eo biển Hormuz luôn thông suốt đối với hoạt động hàng hải quốc tế và Iran không phát triển vũ khí hạt nhân. Ông Trump cũng cho rằng Eo biển Hormuz hiện đã hoàn toàn mở cửa trở lại.

Liên quan đến việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với Iran, Tổng thống Trump cho rằng nguồn tiền được giải phóng cuối cùng sẽ mang lại lợi ích cho nền kinh tế Mỹ. Theo ông, Iran sẽ phải sử dụng phần lớn nguồn tài chính này để nhập khẩu lương thực, trong đó có các mặt hàng nông sản của Mỹ, qua đó mang lại lợi ích cho nông dân Mỹ.

Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cùng ngày cho biết, sau các cuộc đàm phán tại Thụy Sĩ, Iran đã đồng ý bảo đảm tự do hàng hải qua Eo biển Hormuz và cho phép các thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) trở lại nước này. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính Mỹ đã cấp giấy phép tạm thời có thời hạn 60 ngày, cho phép Iran sản xuất, vận chuyển và xuất khẩu dầu thô.

Giấy phép của Bộ Tài chính Mỹ cho phép Iran chính thức xuất khẩu dầu thô và nhận thanh toán bằng đồng USD Ảnh: AOL.

Giấy phép của Bộ Tài chính Mỹ có hiệu lực đến ngày 21/8 (giờ Mỹ), cho phép Iran chính thức xuất khẩu dầu thô và nhận thanh toán bằng đồng USD.

Giới phân tích nhận định quyết định này sẽ giúp giảm đáng kể sức ép tài chính đối với Iran. Trước đây, do các lệnh trừng phạt của Mỹ, Iran chủ yếu phải bán dầu thông qua đội tàu “ngầm” với giá chiết khấu. Việc được phép giao dịch công khai và thanh toán bằng đồng USD được kỳ vọng sẽ giúp Tehran tăng nguồn thu ngoại tệ và cải thiện tình trạng thiếu hụt ngoại hối.

Tuy nhiên, khả năng gia tăng xuất khẩu trong thực tế vẫn chưa rõ ràng do một số cơ sở lưu trữ dầu có thể đã quá tải, trong khi một số mỏ dầu vẫn chưa khôi phục hoạt động.

Thúy Hà