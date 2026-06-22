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Nắng nóng ở Thanh Hóa kéo dài trong nhiều ngày tới, có nơi trên 40 độ C

LP
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(Baothanhhoa.vn) - Theo tin dự báo nắng nóng của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, những ngày đầu tuần, khu vực Thanh Hóa tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt và xu hướng còn kéo dài trong nhiều ngày tiếp theo.

Nắng nóng ở Thanh Hóa kéo dài trong nhiều ngày tới, có nơi trên 40 độ C

Theo tin dự báo nắng nóng của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, những ngày đầu tuần, khu vực Thanh Hóa tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt và xu hướng còn kéo dài trong nhiều ngày tiếp theo.

Nắng nóng ở Thanh Hóa kéo dài trong nhiều ngày tới, có nơi trên 40 độ C

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục khoảng 24 - 27 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông Nam, trong các ngày 22 và 23/6, nắng nóng tiếp tục duy trì trên diện rộng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 - 39 độ C, nhiều nơi trên 40 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất chỉ từ 40 - 45%.

Tại khu vực trung du và miền núi gồm các địa phương như Mường Lát, Quan Sơn, Hồi Xuân, Thiết Ống, Cẩm Thủy, Kim Tân, Vĩnh Lộc, Linh Sơn, Ngọc Lặc, Thường Xuân, Lam Sơn, Như Xuân, Như Thanh, Triệu Sơn, nhiệt độ cao nhất dự báo từ 37 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Trong khi đó, khu vực đồng bằng, ven biển như Yên Định, Hà Trung, Bỉm Sơn, Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Thiệu Hóa, Nông Cống, Nghi Sơn, Quảng Chính, Hạc Thành và Sầm Sơn có thể ghi nhận mức nhiệt từ 37 - 39 độ C, có nơi vượt 40 độ C. Thời gian nắng nóng tập trung từ khoảng 10 giờ đến 17 giờ hằng ngày.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa nhận định, đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Cơ quan khí tượng cảnh báo nắng nóng kết hợp độ ẩm thấp làm gia tăng nguy cơ say nắng, sốc nhiệt, mất nước; đồng thời tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ tại khu dân cư, quá tải hệ thống điện và cháy rừng.

Người dân được khuyến cáo hạn chế ra ngoài trong khoảng thời gian từ 12 giờ đến 16 giờ, bổ sung đủ nước, sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và chủ động các biện pháp phòng cháy, chữa cháy, nhất là tại các khu vực rừng, đồi núi và khu dân cư.

LP

Từ khóa:

#Thanh hóa #Khí tượng thủy văn #Nắng nóng gay gắt #Dự báo #Nhiệt độ cao nhất #Thường Xuân #Phòng cháy chữa cháy #Mường Lát #Nông Cống #Triệu Sơn

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