Romania khởi động tham vấn lập chính phủ mới sau khủng hoảng chính trị

Tại Romania, Tổng thống Nicusor Dan ngày 5/5 cho biết đã bắt đầu các cuộc tham vấn nhằm thành lập chính phủ mới, sau khi chính phủ của Thủ tướng Ilie Bolojan bị Quốc hội bỏ phiếu bất tín nhiệm.

Tổng thống Romania Nicusor Dan. Ảnh: Tân Hoa Xã

Theo tuyên bố, các cuộc tham vấn trước tiên sẽ diễn ra ở cấp độ không chính thức, trước khi bước vào các cuộc họp chính thức với đại diện các đảng phái chính trị. Tổng thống Dan nhấn mạnh, ông nhận thức rõ kỳ vọng của người dân về điều hành đất nước, chống tham nhũng và cải thiện đời sống, đồng thời cam kết các yếu tố này sẽ được xem xét đầy đủ trong quá trình đàm phán. Ông cũng khẳng định Romania sẽ sớm có chính phủ mới trong “một khoảng thời gian hợp lý” và loại trừ khả năng tổ chức bầu cử sớm.

Romania bước vào cuộc khủng hoảng chính trị mới sau cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm lịch sử. Ảnh: BGNES

Trước đó cùng ngày, phiên họp chung của Quốc hội Romania đã thông qua nghị quyết bất tín nhiệm đối với chính phủ của Thủ tướng Bolojan với 281 phiếu thuận và 4 phiếu chống. Động thái này khiến liên minh cầm quyền thân châu Âu chính thức sụp đổ, chưa đầy một năm sau khi được thành lập.

Theo quy định hiến pháp, chính phủ của ông Bolojan sẽ chuyển sang vai trò chính phủ lâm thời, chỉ xử lý các công việc hành chính thường nhật trong thời gian tối đa 45 ngày, cho đến khi nội các mới được thành lập.

Cuộc khủng hoảng chính trị lần này bắt nguồn từ việc Đảng Dân chủ Xã hội Romania (PSD) rút khỏi liên minh cầm quyền vào tháng 4 và yêu cầu Thủ tướng từ chức, song không thành công. Sau đó, PSD đã liên kết với đảng đối lập theo chủ nghĩa dân tộc Liên minh vì sự thống nhất của người Romania (AUR) cùng các nghị sĩ độc lập để đệ trình kiến nghị bất tín nhiệm lên Quốc hội.

Trong khi đó, các nghị sĩ thuộc Đảng Tự do Quốc gia (PNL) của Thủ tướng Bolojan và các đối tác liên minh như Liên minh Cứu Romania (USR) và UDMR đã bỏ phiếu trắng.

Phát biểu sau cuộc bỏ phiếu, Tổng thống Dan kêu gọi giữ bình tĩnh, nhấn mạnh đây là “một quyết định dân chủ của Quốc hội”. Ông đồng thời khẳng định Romania sẽ tiếp tục duy trì định hướng thân phương Tây và vượt qua giai đoạn bất ổn hiện nay.

Minh Phương

Nguồn: CGTN, AP