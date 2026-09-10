Roketsan mở rộng cơ hội hợp tác chiến lược tại MSPO 2026

Công ty công nghiệp quốc phòng Roketsan của Thổ Nhĩ Kỳ đang giới thiệu nhiều loại tên lửa, rocket, đạn dược và hệ thống phòng không tại MSPO 2026, triển lãm công nghiệp quốc phòng quốc tế lần thứ 34 diễn ra tại thành phố Kielce, Ba Lan. Sự kiện kéo dài từ ngày 8 đến 11/9, quy tụ các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia và doanh nghiệp quốc phòng đến từ nhiều quốc gia.

Công ty công nghiệp quốc phòng Roketsan của Thổ Nhĩ Kỳ đang giới thiệu nhiều loại tên lửa, rocket, đạn dược và hệ thống phòng không tại triển lãm quốc phòng MSPO 2026.Ảnh: Reuters.

Theo Roketsan, doanh nghiệp đang tìm cách củng cố quan hệ với các đối tác hiện có tại châu Âu, đồng thời mở rộng các cơ hội hợp tác chiến lược mới.

Tổng Giám đốc Roketsan Murat İkinci cho biết hợp tác công nghiệp quốc phòng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Ba Lan được xây dựng trên nền tảng quan hệ hữu nghị và tư cách đồng minh NATO. Ông İkinci cho biết Roketsan theo sát kế hoạch hiện đại hóa quốc phòng của Ba Lan và coi đây là lĩnh vực có nhiều tiềm năng hợp tác. Theo ông, năng lực công nghệ của Roketsan không chỉ có thể đóng góp cho năng lực quốc phòng của Thổ Nhĩ Kỳ mà còn hỗ trợ năng lực răn đe và phòng thủ chung của các nước châu Âu và NATO. Ông nhấn mạnh Roketsan đang phát triển các giải pháp đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn NATO và tiếp tục tăng cường hợp tác chiến lược với các nước đồng minh.

Tổng Giám đốc Roketsan Murat İkinci. Ảnh: Türkiye Today.

Tại MSPO 2026, Roketsan giới thiệu nhiều sản phẩm, trong đó có đạn dành cho thiết bị bay không người lái MAM-L IIR và MAM-T IIR, tên lửa đạn đạo siêu thanh không đối đất İHA-230, bộ kit dẫn đường TEBER, tên lửa dẫn đường bằng laser CİRİT và vũ khí chống tăng tầm ngắn KARAOK. Doanh nghiệp cũng trưng bày các hệ thống L-OMTAS và UMTAS-GM.

Việc Roketsan nhấn mạnh hợp tác với Ba Lan diễn ra trong bối cảnh Warsaw đang đẩy mạnh đầu tư quốc phòng và phát triển năng lực sản xuất trong nước. Reuters cho biết Ba Lan đang tăng đáng kể chi tiêu cho quốc phòng, đồng thời mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp quốc phòng trong khu vực Trung và Đông Âu nhằm tăng khả năng tự chủ về chuỗi cung ứng và nâng cao năng lực sản xuất.

Vân Bình

Nguồn: Anadolu Agency, Türkiye Today, Reuters