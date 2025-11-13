Review Top 5 sản phẩm nồi cơm điện chất lượng, giá tốt trên thị trường hiện nay

Fan của “yêu bếp – nghiện nhà” chắc chắn sẽ không thể ngồi yên trước Top 5 nồi cơm điện chất lượng – giá tốt – bền đẹp đang “gây sốt” trên thị trường. Bởi chỉ cần một lần trải nghiệm, bạn sẽ hiểu vì sao nhiều người lại tiếc nuối thốt lên: Giá mà biết sớm hơn, đã rinh ngay về rồi.

1. Nồi cơm điện tử Toshiba RC-10NMF 1 lít

Sở hữu công nghệ nhiệt 3D tiên tiến, Toshiba RC-10NMF mang đến từng hạt cơm chín đều, dẻo thơm và giữ trọn dinh dưỡng. Thiết kế lòng nồi cơm điện siêu dày 4.0 mm kết hợp đáy nghiêng 60° độc đáo giúp truyền nhiệt tối ưu, đảm bảo cơm ngon ở mọi góc nồi.

Không chỉ dừng lại ở nấu cơm, sản phẩm còn đa dạng chế độ nấu như nấu nhanh, cháo, canh súp, làm bánh hay cơm trộn – đáp ứng linh hoạt mọi nhu cầu của gia đình hiện đại. Bảng điều khiển điện tử cùng màn hình LCD rõ ràng, dễ thao tác, ngay cả với người lớn tuổi.

Vệ sinh cũng trở nên nhẹ nhàng hơn nhờ nắp nồi tháo rời tiện lợi. Bộ phụ kiện đầy đủ gồm xửng hấp, cốc đong và muỗng lấy cơm giúp việc nấu nướng thêm gọn gàng, nhanh chóng.

2. Nồi cơm điện cao tần Tiger JKW-A18W 1.8 lít

Với dung tích 1,8 lít và công suất mạnh mẽ 1400W, Tiger JKW-A18W đáp ứng hoàn hảo nhu cầu nấu nướng của gia đình 4–6 người, mang đến những bữa cơm chín nhanh mà vẫn dẻo thơm tự nhiên. Ứng dụng công nghệ nấu cao tần IH hiện đại, nồi tạo ra nguồn nhiệt lan tỏa đều từ mọi hướng, giúp hạt cơm nở tròn, chín đều, không quá khô hay quá nhão, đồng thời giữ trọn dưỡng chất có sẵn trong gạo.

Trang bị đa dạng chế độ nấu như gạo trắng, gạo lứt, gạo hạt dài, cháo, hầm súp hay giữ ấm... nồi này đáp ứng linh hoạt mọi phong cách ẩm thực. Lòng nồi 3 lớp kim loại dày 1,5mm, phủ chống dính cao cấp, giúp truyền nhiệt ổn định và dễ vệ sinh.

Đặc biệt, nắp thoát hơi thông minh và khả năng giữ ấm lên đến 24 giờ đảm bảo cơm luôn mềm dẻo như vừa nấu.

3. Nồi cơm điện BlueStone RCB-5525 1.8 lít

Nồi cơm điện BlueStone RCB-5525 có công suất nấu 700W và dung tích 1.8L – là lựa chọn hoàn hảo cho gia đình 4–6 thành viên. Lòng nồi hợp kim dày 1.5mm, phủ chống dính cao cấp, không chỉ giúp cơm tơi xốp, giữ ấm lâu hơn mà còn an toàn cho sức khỏe và dễ vệ sinh.

Thiết kế nắp trong tổ ong và khay hứng nước thừa thông minh giúp hạn chế đọng hơi, giữ cơm luôn thơm ngon như mới nấu. Van thoát hơi nước lớn, có thể tháo rời, tiện lợi khi vệ sinh. Là dòng nồi cơm nắp gài, BlueStone RCB-5525 tích hợp 2 chức năng nấu và giữ ấm, điều chỉnh đơn giản bằng nút gạt có đèn báo và hướng dẫn tiếng Việt, thân thiện với mọi thành viên trong gia đình.

An toàn với tính năng chống quá nhiệt cùng phụ kiện đầy đủ như xửng hấp, muỗng, cốc đong, BlueStone RCB-5525 là trợ thủ đắc lực cho bữa cơm ngon tròn vị mỗi ngày.

4. Nồi cơm điện Cuckoo CR-0661 1.08 lít

Với dung tích 1.08 lít, Cuckoo CR-0661 là lựa chọn lý tưởng cho gia đình nhỏ từ 2–4 người, mang đến những bữa cơm ấm cúng và tiện lợi mỗi ngày. Công suất 500W giúp nấu cơm nhanh, tiết kiệm điện mà vẫn đảm bảo hạt cơm chín đều, dẻo thơm.

Lòng nồi hợp kim nhôm phủ chống dính cao cấp không chỉ an toàn cho sức khỏe mà còn dễ dàng vệ sinh. Sản phẩm được trang bị lớp bông thủy tinh cách nhiệt giữ ấm cơm lâu hơn cùng van thoát hơi thông minh giúp giữ lại tối đa vitamin và dưỡng chất trong gạo.

Với 2 chế độ nấu và giữ ấm tiện dụng, Cuckoo CR-0661 mang đến sự đơn giản nhưng hiệu quả, là “người bạn nhỏ” không thể thiếu trong gian bếp hiện đại.

5. Nồi cơm điện mini Tefal RK224168 - 0.7 lít

Sở hữu thiết kế nhỏ gọn cùng dung tích 0.7 lít, nồi cơm điện Tefal RK224168 là lựa chọn hoàn hảo cho gia đình 1 – 2 người. Công suất 300W cùng công nghệ nấu hiện đại giúp cơm chín nhanh, đều và dẻo thơm, tiết kiệm thời gian mà vẫn đảm bảo hương vị.

Lòng nồi 4 lớp dày 2mm bằng nhôm phủ chống dính cao cấp, bền bỉ, an toàn cho sức khỏe và dễ dàng vệ sinh. Bảng điều khiển nút gạt đơn giản với 3 chức năng: nấu, giữ ấm và hấp giúp người dùng thao tác nhanh gọn.

Đi kèm xửng hấp tiện lợi, nồi dễ dàng chế biến đa dạng món ăn như xôi, bánh bao, rau củ hấp, dim sum... Nắp trong tháo rời và dây điện có thể tháo cất gọn, mang đến trải nghiệm sử dụng linh hoạt, gọn gàng và sạch sẽ.

Tefal – chiếc nồi nhỏ nhưng đa năng, giúp bạn biến mỗi bữa cơm thường ngày thành những bữa ăn ngon tròn vị và tiện lợi hơn.

Trên đây là Top những nồi cơm điện chất lượng, giá tốt và được yêu thích nhất hiện nay.

Mỗi sản phẩm đều được đánh giá cao nhờ thiết kế đơn giản mà hiện đại, độ bền vượt trội và khả năng nấu cơm ngon tròn vị, phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau. Nếu bạn muốn tìm một chiếc nồi cơm điện chính hãng, bền đẹp và phù hợp cho gia đình, hãy ghé Điện máy Quang Hạnh – nơi quy tụ nhiều thương hiệu uy tín như Toshiba, Tiger, Cuckoo, Tefal, BlueStone..., giúp bạn dễ dàng chọn được sản phẩm ưng ý cho căn bếp gia đình mình.