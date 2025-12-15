Gỡ rối bài toán in tem phụ hàng nhập khẩu

Bước vào giai đoạn cao điểm cuối năm 2025, thị trường hàng hóa nhập khẩu trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, đi kèm với cơ hội kinh doanh là áp lực tuân thủ quy định tem nhãn phụ - một “cửa ải” khiến không ít doanh nghiệp lúng túng vì thiếu giải pháp in ấn chuyên nghiệp.

Áp lực chuẩn hóa tem phụ trong “làn sóng” nhập khẩu 2025

Theo số liệu mới nhất từ Tổng cục Thống kê, tính chung 11 tháng năm 2025, hoạt động thương mại của Việt Nam tiếp tục lập đỉnh mới. Cụ thể, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 409,61 tỷ USD, tăng 18,4% so với cùng kỳ năm trước. Dòng hàng hóa ồ ạt đổ về phục vụ nhu cầu Tết 2026 kéo theo áp lực khổng lồ lên khâu kho vận, đặc biệt là công đoạn dán tem nhãn phụ (tem phụ).

Theo quy định hiện hành (Nghị định 111/2021/NĐ-CP về nhãn hàng hóa), hàng hóa nhập khẩu khi lưu thông bắt buộc phải có nhãn phụ bằng tiếng Việt. Đặc thù của tem phụ là diện tích nhỏ nhưng phải chứa lượng thông tin dày đặc: tên hàng, xuất xứ, nhà nhập khẩu, cảnh báo an toàn...

Nhiều doanh nghiệp phản ánh thực trạng: Các dòng máy in cũ hoặc máy văn phòng thông thường không đáp ứng nổi tiêu chuẩn này. Tem in ra thường bị nhòe, mất nét dấu tiếng Việt, khiến sản phẩm trông thiếu chuyên nghiệp và gặp rủi ro khi cơ quan chức năng kiểm tra.

Để giải quyết bài toán này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Ông Trần Viết Quyết - Đại diện kỹ thuật từ Thế Giới Mã Vạch - đơn vị có hơn 15 năm kinh nghiệm tư vấn giải pháp tem nhãn cho ngành xuất nhập khẩu.

Chuyên gia nói gì về “Tiêu chuẩn tem phụ”?

Phóng viên: Thưa Ông tại sao việc in tem phụ hàng nhập khẩu lại khó khăn và yêu cầu cao hơn so với tem vận đơn thông thường?

Đại diện Thế giới mã vạch: Khác với tem vận chuyển chỉ cần rõ mã số, tem phụ hàng nhập khẩu yêu cầu độ chi tiết cực cao để người tiêu dùng đọc hiểu.

Nếu sử dụng các dòng máy in cơ bản có độ phân giải thấp (203dpi), các ký tự tiếng Việt cỡ nhỏ (font size 4-5) thường bị răng cưa, các dấu “huyền, sắc, hỏi, ngã” dễ bị dính vào chữ hoặc mất nét. Điều này cực kỳ tối kỵ với hàng nhập khẩu, vì một con tem mờ nhạt sẽ làm giảm giá trị cảm quan của sản phẩm trong mắt khách hàng.

Phóng viên: Vậy đâu là giải pháp cân bằng nhất giữa chất lượng và chi phí đầu tư cho doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế năm 2025?

Đại diện Thế giới mã vạch: Qua thực tế triển khai, chúng tôi khẳng định 300dpi vẫn là “tiêu chuẩn tối ưu” cho máy in tem phụ.

Máy in 300dpi cho độ sắc nét cao hơn 50% so với máy 203dpi. Chữ in ra rõ nét, mã vạch truy xuất nguồn gốc (QR Code) đều đạt chuẩn quét 100%. Đây là khoản đầu tư thông minh: chi phí máy chỉ nhỉnh hơn một chút nhưng chất lượng tem phụ mang lại sự chuyên nghiệp vượt trội.

Gợi ý dòng máy in tem phụ chuyên dụng từ chuyên gia

Phóng viên: Ông có thể gợi ý cụ thể một vài model máy in tem phụ đang được thị trường đánh giá cao về hiệu năng hiện nay?

Đại diện Thế Giới Mã Vạch: Hiện nay, xu hướng của các doanh nghiệp là ưu tiên sự bền bỉ của các dòng máy in tem xuất xứ Nhật Bản (như thương hiệu RING). Tôi có 3 đề xuất cho từng nhu cầu cụ thể:

Cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (Mỹ phẩm, thực phẩm): Dòng RING 412PEI+ là lựa chọn tối ưu. Dù là dòng để bàn nhưng model này sở hữu đầu in 300dpi. Ưu điểm là thiết kế nhỏ gọn, in tem phụ tiếng Việt rõ nét, phù hợp dán cho các sản phẩm chai lọ, hộp sản phẩm. Cho kho vận, logistics nhập khẩu khối lượng lớn: Nếu cần in hàng nghìn, chục nghìn tem mỗi ngày để giải phóng hàng ở cảng, dòng công nghiệp RING 4012PLM+ (300dpi) là lựa chọn bắt buộc. Khung thép bền bỉ, tốc độ in nhanh và khả năng hoạt động liên tục giúp quy trình in, dán tem không bị gián đoạn. Cho hàng cao cấp, linh kiện điện tử: Với các mặt hàng giá trị cao hoặc tem phụ kích thước nhỏ, chúng tôi tư vấn dòng RING 4024PEC với độ phân giải lên tới 600dpi. Đây là dòng máy hiếm hoi in được các font chữ nhỏ size 3.5 - 4 sắc nét, đảm bảo tính thẩm mỹ cho sản phẩm dán tem.

Phóng viên: Xin cảm ơn những chia sẻ thực tế của Ông!

Có thể thấy, tem phụ tuy nhỏ nhưng là yếu tố then chốt để hàng hóa nhập khẩu lưu thông hợp pháp. Việc lựa chọn đúng máy in tem phụ ngay từ đầu theo tư vấn của các đơn vị chuyên môn như Thế Giới Mã Vạch sẽ giúp doanh nghiệp tối ưu vận hành và nâng cao vị thế cạnh tranh.

