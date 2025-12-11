Siết chặt quy định phòng cháy chữa cháy: Giải pháp nào cho nhà kinh doanh mặt phố

Làn sóng đóng cửa hàng loạt quán karaoke và chung cư mini gần đây là hồi chuông cảnh báo mạnh mẽ về việc tuân thủ quy chuẩn PCCC. Việc đầu tư hệ thống cửa chống cháy đạt chuẩn không chỉ là tuân thủ pháp luật mà chính là chiếc “phao cứu sinh” để doanh nghiệp hoạt động an toàn,hiệu quả.

Tuân thủ quy định về PCCC và thực trạng

Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2022/BXD về an toàn cháy cho nhà và công trình, các yêu cầu về lối thoát nạn, giới hạn chịu lửa của cấu kiện xây dựng được quy định cực kỳ chi tiết và khắt khe. Đối với các cơ sở kinh doanh như karaoke hay chung cư mini – vốn thường được cải tạo từ nhà ở kết hợp kinh doanh - đây là một “cửa ải” khó vượt qua.

Hàng loạt cơ sở đóng cửa do không đạt tiêu chuẩn PCCC.

Thực tế cho thấy, hầu hết các cơ sở cũ đều sử dụng cửa gỗ thông thường hoặc cửa nhôm kính cho các lối đi và cửa phòng. Khi có sự cố hỏa hoạn, các loại cửa này không có khả năng ngăn khói độc - nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, và nhanh chóng bị phá hủy bởi nhiệt độ cao, khiến ngọn lửa lan nhanh không thể kiểm soát.

Nhiều chủ đầu tư chia sẻ, họ chấp nhận đóng cửa vì chi phí cải tạo quá lớn, hoặc không tìm được giải pháp vật liệu phù hợp để được nghiệm thu. Vấn đề không chỉ nằm ở lối thoát hiểm bên ngoài, mà còn nằm ở chính những cánh cửa ngăn cách giữa các khu vực, cửa ra vào căn hộ và cửa dẫn ra lối thoát nạn.

Bài toán nan giải về "lối thoát hiểm thứ hai"

Một trong những yêu cầu tiên quyết của quy định mới là phải có lối thoát nạn thứ hai đảm bảo an toàn. Tại vị trí này, cửa ngăn cháy đóng vai trò then chốt. Cửa phải có khả năng tự động đóng, ngăn chặn khói và lửa trong một khoảng thời gian nhất định để cư dân và khách hàng có đủ thời gian di chuyển đến nơi an toàn.

Cửa thoát hiểm phải sử dụng hệ thống tay co thủy lực tự động đóng ngăn khói ngăn nhiệt.

Tuy nhiên, thị trường vật liệu xây dựng hỗn loạn khiến nhiều chủ cơ sở “tiền mất tật mang”. Mua phải cửa chống cháy trôi nổi, không có kiểm định, giấy tờ chứng nhận không khớp với sản phẩm thực tế khiến công trình không được nghiệm thu PCCC. Lúc này, nhu cầu về một đơn vị cung cấp giải pháp cửa chống cháy uy tín, có năng lực pháp lý đầy đủ trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

BKDoor - lời giải tối ưu cho bài toán an toàn và pháp lý

Giữa “tâm bão” của cuộc thanh lọc thị trường, thương hiệu BKDoor nổi lên như một điểm tựa tin cậy cho các chủ đầu tư và nhà thầu. Trong đó, BKDoor cung cấp giải pháp tổng thể để “hồi sinh” các cơ sở kinh doanh đang đứng trước nguy cơ đóng cửa vĩnh viễn.

Đa dạng giải pháp từ cửa thoát hiểm kỹ thuật đến cửa căn hộ

Thấu hiểu nhu cầu “kép” về thẩm mỹ và an toàn của chung cư mini hay karaoke, BKDoor mang đến hai giải pháp chủ lực.

Một là dòng cửa thép chống cháy (EI60-120) chuyên dụng làm 'lá chắn' vững chắc cho lối thoát hiểm.

Hai là dòng cửa thép vân gỗ sang trọng cho cửa phòng, xóa bỏ vẻ thô cứng, vừa đẹp tự nhiên như gỗ thật vừa chống cháy, ngăn khói vượt trội.

Cam kết về kiểm định và nghiệm thu

Điều khiến BKDoor được tin chọn nằm ở tính pháp lý minh bạch. Đại diện BKDoor khẳng định: "Chúng tôi thấu hiểu nỗi lo của chủ đầu tư về thủ tục nghiệm thu PCCC. Do đó, 100% sản phẩm cửa chống cháy BKDoor khi xuất xưởng đều đã được kiểm định mẫu và dán tem theo quy định của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH".

BKDoor cam kết cửa đều đạt qua các thử nghiệm đốt mẫu chịu nhiệt, chịu lửa theo tiêu chuẩn PCCC.

Việc sử dụng sản phẩm đạt chuẩn của BKDoor giúp các chủ cơ sở kinh doanh:

Dễ dàng thông qua các đợt kiểm tra, thẩm duyệt nghiệm thu PCCC.

Tiết kiệm chi phí dài hạn do sản phẩm có độ bền cao, ít phải bảo trì, thay thế.

Bảo vệ tối đa tính mạng khách hàng và tài sản, tránh các rủi ro pháp lý nặng nề nếu chẳng may có hỏa hoạn.

An toàn là khoản đầu tư sinh lời bền vững

Đừng xem quy định PCCC là gánh nặng, hãy coi đó là khoản đầu tư cho uy tín thương hiệu. Việc trang bị hệ thống cửa đạt chuẩn BKDoor không chỉ là chìa khóa để doanh nghiệp đủ điều kiện mở cửa hoạt động trở lại, mà còn là lời cam kết an toàn mạnh mẽ nhất để giữ chân khách hàng.