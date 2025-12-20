Trung Thành Print - Công ty Sản xuất và in ấn túi nilon chất lượng cao tại Tp Hồ Chí Minh

Nếu bạn đang cần tìm một đơn vị sản xuất đa dạng mẫu mã túi nilon và có cả dịch vụ in ấn thông tin thương hiệu lên trên bao bì thì hãy tham thảo ngay Công ty sản xuất in ấn bao bì Trung Thành Print. Trung Thành Print với nhiều năm trong lĩnh vực sản xuất in ấn bao bì sản phẩm và đã hợp

sản xuất bao bì với nhiều đơn vị trên khắp cả nước

Giới thiệu về xưởng sản xuất in ấn bao bì túi nilon giá rẻ Trung Thành Print

Trung Thành Print chuyên sản xuất và in ấn bao bì, túi nilon giá tốt tại TP.HCM, cung cấp đa dạng sản phẩm từ màng đơn đến màng ghép nhiều lớp, đáp ứng đầy đủ nhu cầu kinh doanh và tiêu dùng. Bao bì được thiết kế linh hoạt về kích thước, màu sắc và kiểu dáng theo yêu cầu khách hàng.

Xưởng hỗ trợ thiết kế miễn phí, ứng dụng công nghệ in hiện đại cho hình ảnh sắc nét, màu in bền đẹp, giúp nâng tầm nhận diện thương hiệu. Với hệ thống xưởng tại TP.HCM cùng chi nhánh Hà Nội và Đà Nẵng, Trung Thành Print đảm bảo sản xuất nhanh, giao hàng toàn quốc đúng tiến độ.

Tổng quan về dịch vụ in ấn túi nilon tại Trung Thành Print

Tại Trung Thành Print , quy trình in bao bì được đầu tư đồng bộ với hệ thống công nghệ hiện đại, từ thiết kế, pha màu đến in ấn và gia công hoàn thiện. Nhờ đó, sản phẩm đầu ra luôn đạt độ sắc nét cao, màu in bền đẹp và thể hiện chính xác hình ảnh thương hiệu theo yêu cầu khách hàng.

Một số kỹ thuật in ấn bao bì được Trung Thành Print sử dụng có thể kể đến như:

In lụa là kỹ thuật in truyền thống vẫn được ưa chuộng nhờ thao tác đơn giản, màu sắc tươi đẹp và chi phí hợp lý. Phương pháp này phù hợp với nhiều dòng túi khác nhau. Tại Trungthanhprint, các đơn hàng từ 10kg đến 100kg thường được áp dụng in lụa để tối ưu chi phí mà vẫn đảm bảo chất lượng hình ảnh.

In ống đồng là công nghệ in lõm sử dụng trục mạ đồng khắc chìm, cho hình ảnh rõ nét, màu sắc bền lâu. Phương pháp này thích hợp cho các loại màng ghép như: PET, OPP, PA/PE, AL... Sau in, các lớp màng được ghép lại giúp bao bì tăng độ bền, khả năng chống thấm và đáp ứng tiêu chuẩn cho thực phẩm cũng như hàng tiêu dùng. Trung Thành Print áp dụng in ống đồng cho đơn hàng từ 100kg trở lên, đảm bảo tính thẩm mỹ và chất lượng ổn định.

Các loại túi nilon được sản xuất tại Trung Thành Print

Túi HD : Túi HD được sản xuất từ nhựa HDPE có mật độ phân tử cao, mang lại độ bền vượt trội và khả năng chịu lực tốt. Nhờ đặc tính an toàn, túi HD thường được sử dụng trong đóng gói và bảo quản thực phẩm.

Túi PP : Túi PP được làm từ nhựa PP – một loại polymer nhiệt dẻo linh hoạt và bền chắc. Túi này được ưa chuộng trong ngành bao bì nhờ khả năng chịu lực, độ bền cao và tính thẩm mỹ vượt trội. Với đặc tính chống thấm, chống ẩm và chịu nhiệt tốt, túi PP phù hợp để đựng nhiều loại sản phẩm, từ thực phẩm đến hàng hóa công nghiệp.

Túi PE : Túi nhựa PE được làm từ nhựa Polyetylen nguyên sinh hoặc tái sinh, nổi bật với độ bền và độ dẻo dai cao. Sản phẩm có nhiều kích thước, kiểu dáng và thường trong suốt, được sử dụng rộng rãi trong đời sống hàng ngày.

Túi hột xoài : Túi hột xoài PE là loại túi nilon làm từ nhựa PE nguyên sinh cao cấp, thiết kế hình vuông hoặc chữ nhật. Gần miệng túi có đục lỗ hình hạt xoài, tạo thành tay cầm tiện lợi khi sử dụng.

Quy trình các bước đặt hàng tại Trung Thành Print

Bên dưới đây là quy trình đặt hàng từ khâu tiếp nhận đơn hàng cho đến khâu đóng gói giao hàng cho khách hàng

Tiếp nhận yêu cầu: Khách hàng cung cấp thông tin về loại bao bì, số lượng, kích thước, chất liệu và mục đích sử dụng. Đội ngũ tư vấn sẽ hỗ trợ lựa chọn giải pháp tối ưu.

Xác nhận thiết kế: Bộ phận thiết kế lên mẫu, bố cục và màu sắc theo yêu cầu. Khách hàng có thể chỉnh sửa đến khi hài lòng với bản thiết kế cuối cùng.

In ấn & gia công: Sau khi duyệt mẫu, bao bì được in bằng công nghệ phù hợp như in lụa, in ống đồng hay in ghép màng, sau đó thực hiện các bước cắt, hàn mép, bấm quai...

Kiểm soát chất lượng: Thành phẩm được kiểm tra kỹ lưỡng về màu sắc, độ sắc nét, kích thước và độ bền, đảm bảo đúng thiết kế.

Đóng gói & giao hàng: Sản phẩm hoàn thiện được đóng gói cẩn thận và giao đúng tiến độ đến địa chỉ khách hàng yêu cầu.