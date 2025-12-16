Nên chọn iPhone 15 Pro hay iPhone 16 Pro ở thời điểm cận tết 2026

Ở thời điểm cận Tết 2026 thì nên lựa chọn iPhone 15 Pro với mức giá rẻ hơn hay iPhone 16 Pro sở hữu chip A18 Pro cùng loạt nâng cấp ấn tượng?

iPhone 16 Pro và 15 Pro là hai lựa chọn hấp dẫn cận Tết 2026

Theo ghi nhận tại hệ thống cửa hàng Viettablet - Chiến Thần Định Giá (Viettablet.com) thì iPhone 16 Pro bản 128GB chính hãng mới fullbox đang có giá khoảng 22,9 triệu và bản 256GB ở mức khoảng 26 triệu. Bản 512GB khoảng 32,6 triệu và bản 1TB lớn nhất khoảng 36,1 triệu.

Trong khi đó, iPhone 15 Pro bản 128GB chính hãng mới fullbox đang ở mức khoảng 20,5 triệu, bản 256GB vào khoảng 24,4 triệu. Bản 512GB gần 24,2 triệu và bản 1TB khoảng 17 triệu. Sự chênh lệch vào khoảng 2-6 triệu tùy phiên bản dung lượng, đủ để người dùng cân nhắc thực tế giữa nâng cấp mạnh hay tối ưu chi phí.

iPhone 16 Pro và iPhone 15 Pro nhìn qua khá giống nhau, nhưng khi đặt cạnh, người dùng dễ dàng nhận ra Apple đã tinh chỉnh khá nhiều trên thế hệ máy mới hơn. Khung titan trên iPhone 16 Pro được phút cát cho bề mặt mịn và ít bám dấu vân tay hơn. Máy mang kích thước lớn hơn với 149,6 x 71,5 x 8,3 mm, trọng lượng 199 gram, nhỉnh hơn iPhone 15 Pro (146,6 x 70,6 x 8,3 mm, 187 gram).

Một điểm đắt giá chính là lớp kính Ceramic Shield thế hệ mới, cứng gấp đôi trên đời 16 Pro. Đi kèm khả năng tản nhiệt được tối ưu thêm 20% nhờ cấu trúc vật liệu mới. Sự xuất hiện của nút Camera Control cũng là một thay đổi quan trọng. Nếu như Action Button trên 15 Pro đã quá tiện lợi, Camera Control trên 16 Pro mở ra khả năng tinh chỉnh chụp/zoom/tiêu cự nhanh chóng như một chiếc máy ảnh compact.

iPhone 16 Pro bổ sung thêm nút Camera Control và tăng kích thước màn hình

Về mặt hiển thị, Apple không thay đổi nhiều vì bản thân tấm nền Super Retina XDR OLED, ProMotion 120Hz, HDR, Dolby Vision vốn đạt chuẩn hàng đầu. Tuy nhiên, hãng lại tăng kích thước từ 6,1 inch lên 6,3 inch, đồng thời thu viền mỏng hơn 30%, cho cảm giác xem nhìn thoáng hơn mà tổng thể thiết bị không quá to.

Đáng chú ý nhất là khả năng đưa độ sáng xuống 1 nit, mức thấp nhất từng có trên iPhone, phù hợp cho môi trường tối, phòng ngủ hoặc rạp chiếu phim. Việc tinh chỉnh dải sáng rộng có lợi cho người chỉnh ảnh hoặc xem phim Dolby Vision vào ban đêm.

Chip Apple A18 Pro trên iPhone 16 Pro không chỉ mạnh, mà còn ổn định hơn so với A17 Pro. Apple tuyên bố CPU nhanh hơn 20%, GPU mạnh hơn 30% và khả năng xử lý đồ họa ray tracing tốt hơn gấp đôi. Khi chơi game nặng như Genshin Impact hoặc Resident Evil Village, người dùng sẽ cảm nhận rõ độ mượt nhờ vào băng thông bộ nhớ tăng và tản nhiệt tốt hơn.

Với RAM 8GB và Neural Engine thế hệ mới, iPhone 16 Pro cũng hỗ trợ các tính năng Apple Intelligence đầy đủ hơn. Trong khi đó, dù iPhone 15 Pro vẫn rất mạnh, A17 Pro đôi khi bị “phàn nàn” về nhiệt độ khi chơi game nặng.

Về khả năng nhiếp ảnh, camera chính 48MP trên iPhone 16 Pro vẫn tương đương thế hệ trước, nhưng điểm bứt phá lại nằm ở camera siêu rộng được nâng từ 12MP lên 48MP. Sự thay đổi này lại khiến khả năng chụp phong cảnh, ảnh nhóm, ảnh thiếu sáng được cải thiện rõ rệt.

iPhone 16 Pro nâng cấp độ phân giải camera siêu rộng và ống kính tele

Ống kính tele 3x trên iPhone 15 Pro cũng bị thay bởi ống kính tiềm vọng 5x trên iPhone 16 Pro. Điều này tạo ra sự khác biệt khi chụp chân dung hoặc zoom xa nhưng vẫn giữ độ nét cao. Điểm đáng tiền nhất chính là khả năng quay 4K Dolby Vision 120fps hiếm thấy trên máy ảnh chuyên nghiệp. Đây là lý do khiến nhiều reviewer và content creator ưu tiên 16 Pro hơn hẳn.

Về thời lượng pin, Apple công bố iPhone 16 Pro có thời lượng xem video lên đến 27 giờ, nhiều hơn 4 giờ so với iPhone 15 Pro. Điều này đến từ khả năng tiết kiệm điện năng của chip A18 Pro và tối ưu hiệu suất của Apple.

Sạc vẫn là USB-C theo chuẩn USB 3, hỗ trợ tốc độ truyền dữ liệu cao, nhưng bản 16 Pro có hiệu quả tản nhiệt tốt nên sạc nhanh ổn định hơn. Giúp máy giảm tình trạng nóng khi vừa sạc vừa sử dụng.

Nếu xét về mặt công nghệ thuần túy, đặc biệt là hiệu năng, nhiệt độ, camera siêu rộng 48MP, zoom 5x và thời lượng tăng rõ rệt, iPhone 16 Pro là lựa chọn ấn tượng. Máy phù hợp với người quay video, streamer, game thủ hoặc những người muốn dùng một mẫu iPhone trong 3-4 năm tới mà không lỗi thời.

Ngược lại, iPhone 15 Pro hiện là lựa chọn có giá và hiệu năng tốt trong phân khúc, đặc biệt khi mức giá dưới 21 triệu cho bản 128GB đang cực kỳ hấp dẫn. Máy vẫn có chip mạnh, camera chất lượng, màn hình đẹp và thiết kế titan cao cấp, đủ cho nhu cầu từ trung bình đến cao.

Tóm lại, nếu bạn ưu tiên camera, quay phim, game nặng, dùng lâu dài, hãy chọn iPhone 16 Pro. Nếu bạn muốn tiết kiệm 3-6 triệu nhưng vẫn giữ trải nghiệm flagship, iPhone 15 Pro chính là “deal xịn” dịp cận Tết 2026.