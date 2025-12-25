Phim cách nhiệt 3m có tốt không​? Các loại phim 3M phổ biến nhất

Phim cách nhiệt 3m có tốt không​? Đây là một câu hỏi được rất nhiều người quan tâm khi bắt đầu tìm hiểu về phim cách nhiệt để dùng trong ô tô, nhà kính, showroom. Vậy thì 3M gồm có những loại nào? Hãy cùng Giấy dán kính NND tìm hiểu trong bài viết dưới đây:

Giới thiệu về phim cách nhiệt 3M

Phim cách nhiệt 3M là gì?

Phim 3M là dòng phim cách nhiệt cao cấp đến từ tập đoàn 3M (Mỹ) – thương hiệu toàn cầu nổi tiếng với hơn 100 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vật liệu công nghệ.

Uy tín và độ phổ biến của phim cách nhiệt 3M được khẳng định bởi sự hiện diện tại hơn 100 quốc gia, cùng việc được nhiều hãng xe, chủ đầu tư và người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn. Tại Việt Nam, phim 3M luôn nằm trong nhóm thương hiệu phim cách nhiệt cao cấp bán chạy; nổi bật với khả năng cản tới 99–99,9% tia UV cùng công nghệ đa lớp quang học và nano tiên tiến, hiệu quả cách nhiệt cao, độ bền lâu dài và chính sách bảo hành chính hãng rõ ràng.

Phim cách nhiệt 3M có tốt không?

Phim cách nhiệt 3M là dòng phim tốt, được đánh giá là một trong những dòng phim cách nhiệt cao cấp và ổn định hàng đầu hiện nay với khả năng:

- Cách nhiệt vượt trội: Nhờ công nghệ đa lớp quang học và nano tiên tiến, nhiều dòng phim 3M đạt chỉ số cản tia hồng ngoại (IR) từ 90–98%, TSER từ 60–70% và giảm nhiệt độ bên trong xe hoặc không gian kính từ 5–10°C

- Chống tia UV rất cao, với mức cản tới 99–99,9% tia UVA và UVB

- Độ xuyên sáng cao nhưng vẫn cách nhiệt tốt với nhiều mã phim có VLT từ 40–70%, đặc biệt phù hợp cho những yêu cầu cao về ánh sáng tự nhiên.

- An toàn và giảm chói hiệu quả: với khả năng giảm chói ban ngày khoảng 50–70% và giảm lóa đèn pha ban đêm 40–60%.

- Độ bền và tuổi thọ với công nghệ đa lớp không nhuộm màu, không phủ kim loại (đặc biệt ở dòng Crystalline và Ceramic) và tuổi thọ thực tế của phim thường đạt 10–20 năm.

Các dòng phim cách nhiệt 3M phổ biến hiện nay

3M Crystalline

3M Crystalline là dòng phim cách nhiệt cao cấp nhất của 3M, nổi bật với công nghệ đa lớp quang học (Multilayer Optical Film) độc quyền. Crystalline được cấu tạo từ hơn 200 lớp siêu mỏng, cho phép cản nhiệt cực cao nhưng vẫn giữ độ trong suốt vượt trội. Nhờ đó, phim đạt chỉ số cản tia hồng ngoại (IR) lên tới 97–98%, TSER khoảng 60–70% và cản tới 99–99,9% tia UV.

Nhờ cấu trúc không kim loại, Crystalline không gây nhiễu sóng GPS, điện thoại, đồng thời có độ bền rất cao, tuổi thọ thực tế có thể đạt 15–20 năm nếu thi công đúng kỹ thuật.

Với những ưu điểm trên, 3M Crystalline đặc biệt phù hợp cho ô tô và nhà kính cao cấp. Dòng phim này thường được lựa chọn cho kính lái ô tô, xe hạng sang, biệt thự, nhà kính nhiều ánh nắng,...

3M Ceramic / Nano Ceramic

Phim cách nhiệt 3M Ceramic

3M Ceramic / Nano Ceramic là dòng phim cách nhiệt thuộc phân khúc trung – cao cấp của 3M. Dòng phim này sử dụng công nghệ gốm nano không kim loại để cản nhiệt và chống tia UV, giúp tăng khả năng hấp thụ và phản xạ nhiệt hiệu quả.

Nhờ sự cân bằng giữa hiệu quả cách nhiệt và tuổi thọ thực tế khoảng 10–15 năm, dòng 3M Ceramic / Nano Ceramic được nhiều người lựa chọn cho ô tô phổ thông – trung cấp, kính sườn, kính hậu hoặc nhà ở, nhà kính cần chống nóng tốt nhưng không yêu cầu quá cao về độ xuyên sáng như Crystalline.

3M Black Chrome / FX Series

3M Black Chrome và FX Series là các dòng phim cách nhiệt thuộc phân khúc phổ thông – tầm trung của 3M, được thiết kế để đáp ứng nhu cầu chống nóng cơ bản bằng công nghệ phủ kim loại hoặc nhuộm màu cải tiến.

Tuy không đạt hiệu suất cao như 3M Crystalline hay 3M Ceramic, nhưng 3M Black Chrome / FX Series vẫn đảm bảo chất lượng ổn định, độ bền khá (khoảng 7–10 năm) và lợi thế thương hiệu 3M, là lựa chọn hợp lý cho những ai muốn giải pháp kinh tế, dễ tiếp cận nhưng vẫn an tâm về nguồn gốc và bảo hành chính hãng.

NND - Đơn vị uy tín trong việc thi công dán phim cách nhiệt cho nhà kính​

Giấy dán kính NND là đơn vị uy tín, giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực dán phim cách nhiệt. Chúng tôi sở hữu đội ngũ thợ tay nghề cao, đồng thời là đại lý phân phối chính hãng các sản phẩm phim cách nhiệt nổi tiếng. Với quy trình thi công chuyên nghiệp, tư vấn tận tâm, giá cả minh bạch và chế độ bảo hành rõ ràng, NND cam kết mang đến sự an tâm và hài lòng cho khách hàng.

Thông tin liên hệ:

Công ty TNHH NND Việt Nam

Trụ sở chính: LK114, Dịch vụ 03 Đìa Lão, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ sau sáp nhập: DG09-30, Khu Đấu Giá, Tổ 20, Hà Đông, Hà Nội

MST: 0106807322

Hotline 1: 0971.511.000

Hotline 2: 0963.774.000

Hotline 3: 0934.223.000

Email: nnd.jsc@gmail.com

Website: https://giaydankinhnnd.com/