Các loại nẹp U inox 304 sử dụng phổ biến trong trang trí nội thất

Nẹp U inox 304 đã trở thành một trong những vật liệu trang trí nội thất không thể thiếu trong các công trình xây dựng, cải tạo không gian hiện nay. Với giá thành phải chăng, độ bền vượt trội và tính thẩm mỹ cao, loại sản phẩm này ngày càng được lựa chọn bởi các kiến trúc sư, thợ xây dựng và chủ nhân ngôi nhà.​

Khái niệm nẹp U inox và đặc tính vật liệu

Nẹp U inox là một loại nẹp trang trí có hình dạng giống chữ U, được chế tạo từ hợp kim thép không gỉ loại 304. Chất liệu này được tạo thành từ các thành phần hóa học như Crom, Niken, Carbon,... Hàm lượng Crom cao giúp tạo nên lớp màng oxit bảo vệ bề mặt, chống ăn mòn tuyệt vời trong môi trường thông thường. Sự kết hợp giữa Crom và Niken tạo nên tính chất Austenitic, làm cho inox 304 trở thành loại thép không gỉ phổ biến nhất trên thị trường.

Theo tiêu chuẩn ASTM, EN, DIN và JIS, inox 304 được công nhân rộng rãi như một trong những chất liệu đáng tin cậy nhất trong ngành xây dựng.​ Sản phẩm nẹp U inox 304 thường được mạ bằng công nghệ PVD cao cấp, tạo ra bề mặt sáng bóng tự nhiên hoặc có thể tùy chỉnh thành các màu sắc khác nhau như vàng gương, vàng xước, vàng đồng, sâm panh, đen hoặc hồng gương.​

Các loại nẹp U inox 304 phổ biến trong nội thất

Nepgiare.com cung cấp đa dạng các loại nẹp U inox 304 chất lượng cao, dùng để trang trí nội thất, ngoại thất và bảo vệ mép vật liệu như kính, gỗ, đá. Sản phẩm nổi bật với khả năng chống gỉ sét, chống oxy hóa, dễ vệ sinh và bền bỉ theo thời gian. Có đa dạng kích thước chuẩn, dài 2440mm (có thể tùy chỉnh), phù hợp bo mép vật liệu dày từ 3-25mm:

Nẹp U3mm: Dùng cho cạnh mỏng, tinh tế.​

Nẹp U5mm: Phổ biến cho kính cường lực, gỗ.​

Nẹp U8mm: Bảo vệ mép chắc chắn, trang trí vách.​

Nẹp U10mm: Ôm sát vật liệu 8-9mm, màu bạc/vàng/đồng/đen bóng.​

Nẹp U12mm, U15mm: Cho công trình lớn hơn.​

Nẹp U20mm, U25mm: Bo viền gỗ, đá dày.​

Làm từ inox 304 cao cấp, nẹp U inox tại Nepgiare.com có thiết kế chữ U ôm sát, tạo đường nét hiện đại, cách âm, cách nhiệt tốt. Thi công dễ bằng keo chuyên dụng, giá tận xưởng cạnh tranh, giao hàng toàn quốc. Sản phẩm đa dạng màu sắc, phù hợp nội thất cao cấp như sảnh khách sạn, phòng khách.

Báo giá nẹp inox chữ u mới nhất tại Nẹp Giá Rẻ

Nẹp Giá Rẻ (nepgiare.com) cung cấp báo giá nẹp U inox 304 mới nhất 2025 cạnh tranh, sản xuất trực tiếp tại xưởng, dài chuẩn 2.4m hoặc 3m tùy chỉnh. Giá dao động từ 80.000 - 250.000 VNĐ/thanh tùy kích thước, chất liệu inox 304 chống gỉ cao cấp, bề mặt bóng gương hoặc xước mờ.

Nẹp U inox U25mm: 90.000 VNĐ/ thanh

Nẹp U inox U20mm: 90.000 VNĐ/ thanh

Nẹp U inox U15mm: 90.000 VNĐ/ thanh

Nẹp U inox U12mm: 90.000 VNĐ/ thanh

Nẹp U inox U10mm: 90.000 VNĐ/ thanh

Nẹp U inox U8mm: 90.000 VNĐ/ thanh

Nẹp U inox U5mm: 90.000 VNĐ/ thanh

Nẹp U inox U3mm: 90.000 VNĐ/ thanh

Nẹp U Inox vàng đồng: 90.000 VNĐ/ thanh

Nẹp chữ U inox xước: 90.000 VNĐ/ thanh

Nẹp U inox kính cường lực: 90.000 VNĐ/ thanh

Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo số lượng, màu sắc (bạc, vàng PVD, đen), vận chuyển toàn quốc miễn phí nội thành. Liên hệ Nepgiare.com để báo giá chính xác, chiết khấu sỉ lên đến 30% cho công trình lớn. Sản phẩm bền đẹp, dễ thi công bằng keo silicone.

Những ưu điểm vượt trội của nẹp U inox 304

Nẹp U inox 304 sở hữu nhiều ưu điểm nổi bật so với các loại nẹp khác.

Độ bền cao và không gỉ sét: Sản phẩm làm từ inox 304 chống gỉ tuyệt đối, không oxy hóa ngay cả khi dùng ở khu vực ẩm, gần bếp, phòng tắm hay khí hậu nót ẩm như Việt Nam.​

Tính thẩm mỹ sang trọng: Bề mặt sáng bóng, mịn nhẵn và dễ dàng lau chùi bằng khăn mềm, không bám bụi. Sản phẩm có thể được gia công linh hoạt, sản xuất theo nhiều kích thước khác nhau để đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng.​

Khả năng chịu lực vượt trội: Nẹp U inox 304 có độ cứng cao, không dễ bị biến dạng, cong vênh và có khả năng chịu nhiệt tốt.

An toàn và thân thiện với môi trường: Inox 304 là vật liệu an toàn cho sức khỏe con người, không gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường.​

Hướng dẫn lắp đặt nẹp U inox đúng kỹ thuật

Để đạt kết quả tốt nhất, quá trình lắp đặt nẹp U inox cần thực hiện đúng kỹ thuật.

Bước 1 là đo đạc chính xác và cắt nẹp theo kích thước phù hợp với vị trí cần thi công. Sau khi cắt, nên dùng giấy nhám mịn để mài nhẹ hai đầu nẹp cho êm, không bén.​

Bước 2 là vệ sinh bề mặt. Lau sạch bụi bẩn, dầu mỡ tại bề mặt dán bằng khăn ẩm hoặc cồn để tăng độ bám dính. Sau đó, dán băng dính giấy dọc hai mép khe để tránh lem keo ra ngoài khi thi công.​

Bước 3 là bôi keo và gắn nẹp. Bơm keo chuyên dụng đều vào khe, sau đó đặt nẹp vào vị trí. Ấn nhẹ nẹp để bám đều và khít với vị trí.

Bước 4 là cố định nẹp bằng băng dính tạm thời trong 1-3 giờ để keo khô bề mặt. Sau đó, bóc lớp băng và lau sạch keo thừa bằng khăn mềm.​

Nẹp U inox 304 giá rẻ đã chứng minh là lựa chọn đúng đắn cho những ai muốn nâng cấp không gian nội thất một cách thông minh. Với giá thành phải chăng (từ 80.000-260.000 VNĐ/thanh), độ bền cao, tính thẩm mỹ sang trọng và khả năng ứng dụng đa dạng, sản phẩm này sẽ tiếp tục được ưu tiên lựa chọn trên thị trường nội thất Việt Nam trong những năm tới.

