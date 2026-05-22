Ra mắt Tổ hội Nông dân nghề nghiệp kết nối, xúc tiến thương mại các sản phẩm nông sản

Chiều 22/5, Hội Nông dân phường Hạc Thành tổ chức lễ thành lập và ra mắt Tổ hội Nông dân nghề nghiệp “Kết nối, xúc tiến thương mại các sản phẩm nông sản, OCOP địa phương” tại chi hội Nông dân tổ dân phố Tạnh Xá 2.

Lãnh đạo Hội Nông dân phường Hạc Thành trao giấy chứng nhận cho Tổ hội Nông dân nghề nghiệp chi hội Nông dân tổ dân phố Tạnh Xá 2.

Tổ hội Nông dân nghề nghiệp “Kết nối, xúc tiến thương mại các sản phẩm nông sản, OCOP địa phương”, tại chi hội Nông dân tổ dân phố Tạnh Xá 2, phường Hạc Thành được thành lập nhằm tập hợp các hội viên có nhu cầu sản xuất, kinh doanh nông sản và sản phẩm OCOP; tăng cường ứng dụng chuyển đổi số, thương mại điện tử trong quảng bá và tiêu thụ sản phẩm.

Thông qua các hoạt động kết nối cung cầu, liên kết doanh nghiệp, cửa hàng, siêu thị và tham gia hội chợ, phiên chợ nông sản, tổ hội sẽ hỗ trợ hội viên mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị nông sản địa phương. Bên cạnh đó, tổ hội đẩy mạnh quảng bá sản phẩm trên các nền tảng mạng xã hội và sàn thương mại điện tử; hỗ trợ xây dựng thương hiệu, bao bì, truy xuất nguồn gốc và đăng ký sản phẩm OCOP.

Việc thành lập tổ hội góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng thu nhập cho hội viên, đồng thời xây dựng mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản bền vững trên địa bàn phường Hạc Thành.

Hoàng Lan