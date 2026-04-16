Thông báo sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân Ngọc Sơn

Quỹ tín dụng nhân dân Ngọc Sơn thông báo sửa đổi giấy phép hoạt động.

Ban lãnh đạo cùng cán bộ, nhân viên Quỹ tín dụng nhân dân Ngọc Sơn.

Căn cứ quy định tại Điều 14 thông tư số 73/2025/TT-NHNN ngày 31/12/2025 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi, danh sách dự kiến bầu, bổ nhiệm nhân sự của tổ chức tín dụng là hợp tác xã, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 7 thông báo sửa đổi giấy phép hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân Ngọc Sơn như sau:

1. Địa chỉ trụ sở chính:

- Địa chỉ trước khi thay đổi: Số 99, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

- Địa chỉ trụ sở chính thay đổi: Số 99, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa

2. Thay đổi mức vốn điều lệ:

- Vốn điều lệ trước khi thay đổi: 10.525.798.000 đồng (Mười tỷ, năm trăm hai mươi lăm triệu, bảy trăm chín mươi tám nghìn đồng)

- Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 11.987.078.553 đồng (Mười một tỷ, chín trăm tám mươi bảy triệu, không trăm bảy mươi tám nghìn, năm trăm năm mươi ba đồng)

3. Nội dung hoạt động:

- Sửa đổi nội dung hoạt động: “Được phép hoạt động cung ứng dịch vụ chuyển tiền, thực hiện các nghiệp vụ thu hộ, chi hộ cho các thành viên QTDND Ngọc Sơn và người dân thông qua dự án CF- eBank của Ngân hàng Hợp tác xã” thành “cung ứng dịch vụ chuyển tiền, thực hiện các nghiệp vụ thu hộ, chi hộ cho các thành viên và khách hàng của QTDND Ngọc Sơn” thông qua dự dán CF-eBank của Ngân hàng Hợp tác xã”.

- Bổ sung nội dung hoạt động: “Đại lý cung ứng dịch vụ thanh toán cho Ngân hàng Hợp tác xã đối với thành viên, khách hàng của QTDND Ngọc Sơn”

4. Thay đổi thông tin người đại diện pháp luật: