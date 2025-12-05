Hotline: 0822.173.636   |

Kinh tế

Quỹ tín dụng Nhân dân Minh Dân kỷ niệm 30 năm thành lập

Trung Hiếu
Sáng 05/12, Quỹ tín dụng Nhân dân Minh Dân tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập (05/12/1995 - 05/12/2025).

Sáng 05/12, Quỹ tín dụng Nhân dân Minh Dân tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập (05/12/1995 - 05/12/2025).

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.

Quỹ tín dụng Nhân dân (QTDND) Minh Dân được thành lập từ năm 1995 gắn với chủ trương phát triển hệ thống quỹ tín dụng nhân dân của Nhà nước, nhằm đáp ứng nhu cầu vốn nhỏ lẻ, phục vụ đời sống và sản xuất tại khu vực nông thôn.

Trong bối cảnh điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều hạn chế, nguồn vốn tiếp cận khó khăn, các dịch vụ ngân hàng chưa phổ cập, quỹ đã đảm nhận vai trò quan trọng: cung ứng nguồn vốn hợp pháp, lãi suất phù hợp; hỗ trợ thành viên giảm chi phí tài chính; phòng tránh tín dụng phi chính thức. Đồng thời, tạo điều kiện hình thành, duy trì và mở rộng các mô hình kinh tế hộ gia đình.

Qua 30 năm hình thành và phát triển, QTDND Minh Dân đã phát triển đồng bộ, tăng trưởng bền vững. Với 186 thành viên ban đầu, đến nay Quỹ đã tăng lên hơn 2.200 thành viên; tổng số vốn huy động tăng từ 89 triệu đồng lên hơn 173 tỷ đồng.

Quỹ tín dụng Nhân dân Minh Dân kỷ niệm 30 năm thành lập

Đại diện Hiệp hội Quỹ tín dụng Nhân dân Việt Nam tặng Giấy khen cho Quỹ tín dụng Nhân dân Minh Dân.

Quỹ tín dụng Nhân dân Minh Dân kỷ niệm 30 năm thành lập

Ông Trịnh Khắc Dương, Chủ tịch HĐQT Quỹ tín dụng Nhân dân Minh Dân được khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác.

Quỹ tín dụng Nhân dân Minh Dân kỷ niệm 30 năm thành lập

Đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 7 tặng Giấy khen cho Quỹ tín dụng Nhân dân Minh Dân.

Bước vào chặng đường mới, QTDND Minh Dân phấn đấu duy trì vị thế là đơn vị hoạt động an toàn, hiệu quả; nâng cao năng lực tài chính, chất lượng tín dụng và mở rộng dịch vụ theo hướng hiện đại, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thành viên. Đồng thời, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và chiến lược phát triển ngành ngân hàng.

Nhân dịp này, các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc của QTDND Minh Dân đã được nhận giấy khen của Hiệp hội Quỹ tín dụng Nhân dân Việt Nam; Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 7 và Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam.

Trung Hiếu

