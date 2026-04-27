Quý Lộc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 23/7/2025 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới, Đảng ủy xã Quý Lộc đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, yêu cầu các chi bộ trực thuộc tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt chi bộ bảo đảm 3 đúng: đúng định kỳ, đúng nội dung, đúng nguyên tắc.

Đảng viên phát biểu ý kiến tại buổi sinh hoạt chi bộ thôn Đông Sơn theo Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư.

Tại buổi sinh hoạt chi bộ thôn Đông Xuân, đảng viên đã thẳng thắn đóng góp ý kiến vào các nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là đưa ra nhiều giải pháp thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, chính trị của xã trong năm 2026. Đó là nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cây trồng vật nuôi, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào sản xuất, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, kết nối tiêu thụ sản phẩm; chú trọng công tác vệ sinh môi trường; tăng cường nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội trong dân để tham mưu với cấp trên giải quyết kịp thời những phát sinh.

Theo ông Đỗ Đăng Tuấn, Bí thư chi bộ thôn Đông Xuân: "Chi bộ thôn có 23 đảng viên. Từ khi thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư, các buổi sinh hoạt hiện nay đã đi vào thảo luận những vấn đề cụ thể, thiết thực, liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân hơn. Từ tổ chức sản xuất cây, con đến kênh mương nội đồng, công tác phòng chống dịch bệnh, khắc phục ảnh hưởng mưa bão, xây dựng nếp sống văn hóa, đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn dân cư... Trước khi tổ chức sinh hoạt, chi ủy đã dành thời gian nghiên cứu văn bản liên quan, xác định chủ đề, cái gì chưa rõ thì tranh thủ xin ý kiến của cấp trên. Bên cạnh đó, chúng tôi nghiên cứu Chỉ thị số 50 và thấy định hướng là chú trọng phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình, khuyến khích đảng viên mạnh dạn góp ý kiến, thảo luận. Nhờ vậy, trong sinh hoạt chi bộ, chi ủy đã lấy vấn đề, gợi mở để có nhiều đảng viên nêu ý kiến và được đưa ra bàn bạc, giải quyết kịp thời".

Tại chi bộ thôn Thắng Long, Bí thư chi bộ Trương Công Cẩm, cho biết: "Đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư, chi bộ đã chú trọng sinh hoạt theo chuyên đề và phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình. Qua các buổi sinh hoạt, chúng tôi tạo sự thay đổi về nhận thức, khơi thông tư tưởng, hành động của đảng viên để bàn cách làm, cách thực hiện nhiệm vụ đúng, trúng với thực tiễn, đồng thời phát huy vai trò tiên phong của đảng viên đi trước, làm trước cho dân làm theo".

Đảng bộ xã Quý Lộc có 43 tổ chức đảng trực thuộc với hơn 1.100 đảng viên. Thời gian thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư chưa nhiều, nhưng bước đầu sinh hoạt chi bộ ở các thôn, cơ quan đơn vị thuộc đảng bộ xã đã từng bước đi vào nền nếp hơn. Tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu được nâng lên; vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên được phát huy, củng cố niềm tin của Nhân dân, tạo động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Ông Lê Xuân Trường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã cho biết: "Ngay sau sinh hoạt điểm tại chi bộ thôn Đông Xuân, Ban Thường vụ Đảng ủy xã tổ chức rút kinh nghiệm để tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong toàn Đảng bộ theo tinh thần Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư và các hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy Thanh Hóa. Đồng thời, tạo sự thống nhất chung về cách thức tổ chức sinh hoạt chuyên đề, nâng cao kỹ năng ban hành nghị quyết và triển khai thực hiện nghị quyết của chi bộ. Đảng ủy tiếp tục phân công, theo dõi, dự sinh hoạt với các chi bộ để giúp chi bộ thực hiện tốt hơn nữa Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh".

Bài và ảnh: Lê Hà