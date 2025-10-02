Quốc vương Qatar thảo luận với tổng thống Mỹ về kế hoạch chấm dứt chiến tranh ở Gaza

Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani vừa có cuộc điện đàm thảo luận với Tổng thống Mỹ Donald Trump về kế hoạch chấm dứt chiến tranh ở Gaza.

Quốc vương Quatar Sheikh Tamim. Ảnh: Reuters.

Theo đó, quốc vương Sheikh Tamim tái khẳng định sự ủng hộ của Qatar đối với các nỗ lực hòa bình và bày tỏ sự tin tưởng các quốc gia ủng hộ kế hoạch này có thể đạt được một giải pháp công bằng đảm bảo an ninh và ổn định khu vực cũng như bảo vệ các quyền của người Palestine.

Được biết, Qatar cùng với Mỹ và Ai Cập đang đóng vai trò là các nhà trung gian chủ chốt trong tiến trình đàm phán ngừng bắn giữa Israel và Phong trào Hamas.

Về tình hình chiến sự tại Gaza, Israel tuyên bố chuẩn bị siết vòng vây quanh thành phố Gaza, ra cảnh báo cuối cùng để người dân thành phố sơ tán về phía nam. Bộ trưởng Quốc phòng nước này, ông Israel Katz đã đưa ra cảnh báo cho người dân thành phố Gaza di tản về phía nam, giữa lúc Hamas đang cân nhắc kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chấm dứt gần 2 năm chiến sự.

Bộ trưởng Katz cho biết, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang kiểm soát phần phía tây của Hành lang Netzarim, nằm ở phía nam thành phố Gaza, và “chia Dải Gaza thành hai phần”. Thông báo trên được đưa ra vài giờ sau khi quân đội Israel cho biết sẽ đóng tuyến đường cuối cùng còn lại để người dân miền nam Gaza tiếp cận phía bắc. Tuy nhiên, nhiều người phản đối việc dời đi.

Những người dân ở Gaza buộc phải rời bỏ nhà cửa do xung đột. Ảnh: AP.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Nhà Trắng ngày 29/9 đã công bố bản đề xuất hòa bình Gaza gồm 20 điểm. Tuy nhiên, một người phát ngôn của Hamas tuyên bố nhóm sẽ không chấp thuận kế hoạch giải quyết vấn đề chiến sự ở Dải Gaza của Tổng thống Mỹ Donald Trump, vì nhóm này bác bỏ ít nhất 2 điểm then chốt trong bản đề xuất là việc giải giáp lực lượng vũ trang của phong trào và triển khai quân đội nước ngoài trên lãnh thổ Palestine.

Thu Uyên

Nguồn Reuters, Guardian