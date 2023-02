10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” (Bài 2): Phát huy sức mạnh tổng hợp, tạo nền tảng căn bản, vững chắc cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Đồng chí Lương Thị Hạnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quan Sơn: Chăm lo xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, làm cơ sở để thực hiện thắng lợi Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới Quan Sơn là huyện miền núi cao biên giới phía Tây của tỉnh, tiếp giáp với các huyện: Viêng Xay và Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào với 84 km đường biên giới, đi qua 16 bản của 6 xã. Do địa hình phức tạp, chia cắt, tình hình di cư tự do, buôn bán trái phép chất ma túy còn diễn biến phức tạp trên tuyến biên giới... đã tác động không nhỏ đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Ý thức được vai trò then chốt của công tác xây dựng Đảng trong thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc, thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Quan Sơn đã tập trung chăm lo xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh về mọi mặt. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; lựa chọn, bồi dưỡng, sử dụng, bố trí, sắp xếp cán bộ đúng người, đúng việc; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; củng cố vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng trong Nhân dân. Thực hiện nghiêm nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với lực lượng vũ trang; vận hành đồng bộ, hiệu quả cơ chế lãnh đạo trong xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ; gắn trách nhiệm của các đồng chí cấp ủy địa phương tham gia Đảng ủy Quân sự trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh. Phân công cấp ủy viên cấp trên và cán bộ huyện về sinh hoạt thường kỳ tại bản, khu phố nhằm trực tiếp nắm bắt và giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở... Nhờ đó, các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên đã có chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức chính trị, đạo đức, lối sống, trách nhiệm trong lãnh đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ nói chung và nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng - an ninh nói riêng. Đồng chí Bùi Thị Cẩm Tú, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Vĩnh Lộc: Khơi dậy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần bảo đảm quốc phòng - an ninh Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội huyện Vĩnh Lộc đã phát huy sức mạnh của khối đoàn kết toàn dân; phát huy dân chủ, nâng cao ý thức trách nhiệm, năng lực của cán bộ mặt trận, đoàn thể, của đoàn viên, hội viên; tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; xây dựng khu dân cư, xã, thị trấn, cơ quan đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”..., phục vụ đắc lực công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện. Thường xuyên phối hợp tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến về tình hình đất nước, quốc phòng - an ninh cho đoàn viên, hội viên, Nhân dân, giúp cho các tầng lớp Nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, tham gia đấu tranh, phản bác, vạch trần và làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Chủ động phối hợp, tham gia với chính quyền giải quyết kịp thời, có hiệu quả các mâu thuẫn nảy sinh trong nội bộ Nhân dân, giữa Nhân dân với các cơ quan Nhà nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, không để các thế lực địch lợi dụng kích động tạo thành “điểm nóng”. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp đã vận động, tập hợp, đoàn kết Nhân dân xây dựng cộng đồng vững mạnh, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, chấp hành pháp luật, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hàng năm tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11) ở các khu dân cư và Ngày hội Quốc phòng toàn dân, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh Nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở, góp phần cùng Đảng bộ, quân, dân trong huyện giải quyết những nhiệm vụ quan trọng về quốc phòng, quân sự địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Đồng chí Lê Thị Thúy, Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Yên Định: Khơi nguồn lực văn hóa làm nền tảng phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng - an ninh Xây dựng, phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là một trong những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Bởi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là hồn cốt của mỗi dân tộc. Đồng thời, văn hóa cũng được xem là chất keo kết dính, tạo nên sức mạnh tổng hợp, khối đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Để phát triển văn hóa, ngành văn hóa và các địa phương đã chú trọng công tác khôi phục và phát triển các giá trị văn hóa dân tộc gắn với đời sống tinh thần của các tầng lớp Nhân dân. Nhiều di tích và các di sản văn hóa phi vật thể được phục dựng, đời sống văn hóa tinh thần và mức hưởng thụ văn hóa của người dân được nâng lên; các hoạt động văn hóa cơ sở phát triển mạnh mẽ. Điều này đã tạo nên sức mạnh tổng hợp trong cộng đồng, góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ, chương trình trọng tâm của địa phương, nổi bật là chương trình xây dựng nông thôn mới, hiến đất, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, đẩy lùi các tệ nạn xã hội... Song song với đó, để xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, bên cạnh việc bảo vệ các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp và tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại, đấu tranh loại bỏ văn hóa xấu độc, lai căng, thì ngành văn hóa cũng như các cấp, ngành, địa phương cần đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về văn hóa và vai trò của văn hóa. Qua đó, nâng cao nhận thức, khả năng nhận diện, tiếp nhận văn hóa có chọn lọc của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Ông Vũ Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công ty CP Thiết bị giáo dục Hồng Đức: Phát huy vai trò của doanh nghiệp trong phát triển sản xuất, kinh doanh gắn với hoạt động an sinh xã hội Thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa những năm qua cho thấy, các doanh nghiệp đã và đang khẳng định vai trò động lực quan trọng để thúc đẩy quá trình phát triển, cũng như góp phần cải thiện đời sống Nhân dân. Theo đó, không chỉ đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, thời gian qua, bằng tinh thần trách nhiệm, đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân đã có nhiều hoạt động hỗ trợ, đóng góp thiết thực vào công tác an sinh xã hội. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, mặc dù hoạt động sản xuất, kinh doanh của hầu hết các doanh nghiệp đều bị ảnh hưởng, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn tích cực đồng hành, ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh, tổ chức cứu trợ, vận chuyển hàng hóa, thực phẩm đến các tỉnh gặp khó khăn... Bên cạnh đó, các doanh nghiệp còn phối hợp tốt với các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm chung tay đóng góp xây dựng nhà tình nghĩa, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội... giúp họ từng bước ổn định cuộc sống. Ngoài ra, với phương châm sản xuất, kinh doanh gắn với an sinh xã hội, các doanh nghiệp đã tạo công ăn việc làm cho người lao động, thực hiện tốt nghĩa vụ tài chính, đóng góp chủ yếu nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, phục vụ công tác xóa đói, giảm nghèo tại địa phương. Qua đó, tạo tiền đề, động lực quan trọng để tăng cường tiềm lực quốc phòng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh Nhân dân vững chắc.