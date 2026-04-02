Thành lập Tiểu đội Dân quân thường trực xã Tam Chung

Sáng 2/4, Ban CHQS xã Tam Chung tổ chức hội nghị công bố Quyết định thành lập Tiểu đội Dân quân thường trực thuộc Ban CHQS xã.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, Ban CHQS xã Tam Chung đã công bố Quyết định của Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa về việc thành lập Tiểu đội Dân quân thường trực xã Tam Chung và Quyết định của UBND xã Tam Chung về việc tuyển chọn lực lượng Tiểu đội Dân quân thường trực.

Theo đó, tiểu đội gồm 9 đồng chí (1 tiểu đội trưởng, 8 chiến sĩ), được tuyển chọn từ những công dân có phẩm chất chính trị vững vàng, sức khỏe tốt, tinh thần trách nhiệm cao. Đây là lực lượng nòng cốt, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - quân sự tại địa phương, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Chủ tịch UBND xã Tam Chung Nguyễn Văn Dũng phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND xã Tam Chung Nguyễn Văn Dũng khẳng định việc thành lập Tiểu đội Dân quân thường trực là yêu cầu cần thiết, góp phần tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh ở cơ sở.

Đồng chí yêu cầu lực lượng nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng chiến đấu; tích cực huấn luyện, nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong giữ gìn an ninh trật tự; chủ động tham gia phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ cứu nạn và các nhiệm vụ phòng thủ dân sự. Đồng thời, chấp hành nghiêm kỷ luật, xây dựng đoàn kết nội bộ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo xã Tam Chung trao Quyết định cho các đồng chí được tuyển chọn vào Tiểu đội Dân quân thường trực xã.

Nhân dịp này, lãnh đạo xã Tam Chung đã trao Quyết định thành lập và các quyết định bổ nhiệm cho từng thành viên Tiểu đội Dân quân thường trực.

Tuấn Bình (CTV)