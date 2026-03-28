Phát động cuộc thi sáng tạo video “Tổ quốc bình yên” năm 2026

Sáng 28/3, tại Đại học Quốc gia Hà Nội, Bộ Công an đã phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động cuộc thi sáng tạo video “Tổ quốc bình yên” năm 2026.

Ban tổ chức thực hiện nghi thức phát động cuộc thi. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cuộc thi dành cho học sinh từ lớp 8 trở lên, sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước, học viên các trường công an nhân dân cũng như cán bộ, chiến sỹ đang công tác trong lực lượng công an. Thí sinh có thể tham gia theo hình thức cá nhân hoặc nhóm.

Sản phẩm dự thi là video có thời lượng tối đa 5 phút, với hình thức thể hiện đa dạng như phóng sự, phim ngắn, tiểu phẩm, video kể chuyện, motion graphic... Nội dung xoay quanh các chủ đề: định hướng giá trị sống, phổ biến kiến thức pháp luật, phòng chống lừa đảo...

Cuộc thi được tổ chức qua 3 vòng, diễn ra từ tháng 3 đến tháng 9/2026. Trong đó, vòng sơ loại tiếp nhận bài dự thi từ ngày 28/3 đến hết tháng 7/2026. Các tác phẩm xuất sắc nhất sẽ được lựa chọn vào vòng sơ kết và chung kết. Lễ trao giải dự kiến diễn ra vào tháng 9/2026 tại Hà Nội.

Ban tổ chức cho biết hội đồng giám khảo gồm nhiều chuyên gia uy tín trong các lĩnh vực báo chí, điện ảnh và truyền thông như các đạo diễn, nhà báo, nghệ sỹ và đại diện các cơ quan báo chí lớn. Quá trình chấm thi được thực hiện độc lập, đảm bảo tính khách quan, minh bạch.

Hệ thống giải thưởng đa dạng cũng là điểm nhấn của cuộc thi. Theo đó, giải thưởng được chia theo từng nhóm đối tượng, bao gồm học sinh, sinh viên và lực lượng công an nhân dân với các giải từ giải khuyến khích đến giải đặc biệt.

Bên cạnh các giải cá nhân, cuộc thi có giải tập thể dành cho những đơn vị, nhóm thí sinh có sự đầu tư bài bản, tinh thần phối hợp hiệu quả và tạo được dấu ấn nổi bật. Ngoài ra, còn có các giải thưởng phụ như đạo diễn trẻ xuất sắc, biên kịch ấn tượng, diễn viên xuất sắc hay ý tưởng sáng tạo nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật.

Phát biểu tại lễ phát động, Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác Chính trị, Bộ Công an, Trưởng Ban tổ chức cho hay cuộc thi nhằm góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của những con người “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; khơi dậy trong thế hệ trẻ niềm tự hào, ý thức trách nhiệm tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Cuộc thi cũng nhằm tạo môi trường để học sinh, sinh viên phát huy tư duy sáng tạo, kỹ năng số, chủ động tham gia đấu tranh với thông tin xấu độc, phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm công nghệ cao.

Đặc biệt, thông qua cuộc thi, ban tổ chức hướng đến hình thành phong trào sáng tạo nội dung tích cực trên không gian số, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc trong kỷ nguyên số.

“Qua mỗi video, ban tổ chức mong muốn lắng nghe tiếng nói của thế hệ trẻ, những góc nhìn mới mẻ, những câu chuyện chân thực, những sáng kiến thiết thực vì một xã hội bình yên, nhân văn và phát triển bền vững. Mỗi tác phẩm không chỉ là một sản phẩm dự thi mà còn là một thông điệp đầy trách nhiệm, một hành động thiết thực góp phần giữ gìn bình yên cuộc sống,” Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh nói.

Cuộc thi là hoạt động ý nghĩa chào mừng Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946-12/7/2026), lan tỏa những câu chuyện nhân văn, hành động cao đẹp, sự cống hiến thầm lặng của cán bộ, chiến sỹ công an nhân dân nói chung, lực lượng An ninh nhân dân nói riêng, sự phối hợp hiệp đồng của nhân dân trong công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng vững chắc thế trận an ninh nhân dân trong kỷ nguyên mới.

Điều này càng đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều biến động phức tạp, không gian mạng ngày càng trở thành “mặt trận” mới với sự gia tăng của thông tin xấu độc, sai sự thật cùng các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao và lừa đảo trực tuyến./.

Theo TTXVN