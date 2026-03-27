Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang làm việc với Công an tỉnh Thanh Hóa

Chiều 27/3, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an thăm và làm việc tại Công an tỉnh Thanh Hóa.

Cùng tham gia buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Hải Trung, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo; đại diện lãnh đạo các Cục nghiệp vụ Bộ Công an; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở ngành cấp tỉnh.

Thời gian qua, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khẳng định vai trò nòng cốt trong tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương, đặc biệt là lực lượng quân đội, biên phòng thực hiện tốt Nghị định 03/2019/NĐ-CP ngày 5/9/2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Công an trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng. Chủ động nắm chắc tình hình, phân tích, đánh giá và tham mưu trúng, đúng, xử lý hiệu quả các tình huống có thể xảy ra.

Công an tỉnh đã chủ động nắm, phân tích, đánh giá đúng tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và chủ động xây dựng phương án, kế hoạch, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, các mục tiêu trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, Công an Thanh Hóa đã mở các chuyên án phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm có tổ chức, điều tra, khám phá nhiều vụ án lớn, có tính chất xuyên quốc gia, ma túy, công nghệ cao, sản xuất, buôn bán hàng giả, thuốc, thực phẩm chức năng giả, thực phẩm bẩn và một số vụ án lớn về kinh tế, tham nhũng, chức vụ, môi trường. Những vụ án trên đã được tiến hành điều tra, phá án nhanh chóng, hiệu quả, góp phần tạo môi trường an toàn, lành mạnh cho phát triển kinh tế - xã hội và giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân.

Giám đốc Công an tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã thông tin khái quát một số nét nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh tnăm 2025 và quý I/ 2026; đồng thời khẳng định, những kết quả trên có sự đóng góp rất quan trọng của lực lượng Công an tỉnh trong giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhận định, Công an tỉnh đã khẳng định vai trò nòng cốt trong tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân. Đồng thời, đã chủ động nắm, phân tích, đánh giá đúng tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và chủ động xây dựng phương án, kế hoạch, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, các mục tiêu trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, đã mở các chuyên án phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm có tổ chức, điều tra, khám phá nhiều vụ án lớn, có tính chất xuyên quốc gia, ma túy, công nghệ cao, sản xuất, buôn bán hàng giả...

Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Những kết quả trên đã góp phần rất quan trọng bảo đảm vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, xây dựng môi trường an toàn, bình yên, hạnh phúc. Niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân đối với lực lượng Công an Thanh Hóa ngày càng vững chắc, góp phần bồi đắp, tô thắm thêm truyền thống anh hùng vẻ vang của Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh trân trọng cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của đồng chí Bộ trưởng, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an đối với tỉnh thời gian qua.

Trong thời gian tới, tỉnh Thanh Hóa mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ của đồng chí Bộ trưởng và Bộ Công an, đặc biệt là tiếp tục quan tâm chỉ đạo, định hướng công tác bảo đảm an ninh, trật tự; hỗ trợ thêm nguồn lực, biên chế để xây dựng lực lượng Công an Thanh Hóa ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; quan tâm chỉ đạo triển khai hiệu quả các dự án, công trình trọng điểm của lực lượng Công an trên địa bàn, trong đó có Dự án doanh trại Công an tỉnh và trụ sở công an cấp xã.

Tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để lực lượng Công an tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an trong triển khai thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những chiến công, thành tích mà Công an Thanh Hóa đã đạt được trong thời gian vừa qua.

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đề nghị Công an Thanh Hóa thống nhất nhận thức rằng công tác năm 2026 có ý nghĩa hết quan trọng, tạo nền móng, tiền đề để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cả nhiệm kỳ, hướng đến tầm nhìn dài hạn năm 2045. Từ đó, tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng, triển khai các đề án, dự án, kế hoạch phải có tầm nhìn dài hạn, đồng thời “lựa chọn đúng - triển khai nhanh”, tập trung hoàn chỉnh từ đầu năm 2026 để triển khai ngay.

Đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp công tác bảo vệ an ninh, trật tự, phấn đấu tạo ra những dấu ấn đột phá đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới. Trong đó, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại địa phương; triển khai đồng bộ các giải pháp trong đấu tranh với các loại tội phạm.

Tăng cường triển khai có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh nội địa từ cơ sở, không để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh tôn giáo, dân tộc; an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa, tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh mạng.

Tăng cường công tác quản lý xuất nhập cảnh; triển khai có hiệu quả công tác quản lý, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng, chống cháy nổ, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, quyết liệt kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí.

Bảo đảm thực chất, hiệu quả trong xây dựng, triển khai các mô hình, phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc và phối hợp giữa lực lượng Công an với các lực lượng, nhất là với Quân sự, Biên phòng trong đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.

Tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật; thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thực hiện chế độ, chính sách, động viên cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao...

Quốc Hương