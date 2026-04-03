Đảng ủy Quân sự tỉnh Thanh Hóa ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý II năm 2026

Sáng 3/4, Đảng ủy Quân sự tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý II năm 2026; nghị quyết xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” năm 2026; đồng thời tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 984-NQ/QUTW ngày 28/12/2016 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lịch sử quân sự đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Quang cảnh hội nghị.

Đại tá Phạm Văn Sâm, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Đảng ủy viên Đảng ủy Quân sự tỉnh dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận dự thảo nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý II năm 2026; dự thảo nghị quyết xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” năm 2026.

Các ý kiến cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo, đồng thời làm rõ những kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng thời gian qua; phân tích những hạn chế, nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục.

Trong quý II năm 2026, Đảng ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai các đề án, dự án; nâng cao chất lượng huấn luyện cho các đối tượng; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; tiếp tục quan tâm bảo đảm mọi mặt cho Ban CHQS cấp xã hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hội nghị cũng tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 984-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Phạm Văn Sâm, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm nghị quyết; tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; đẩy mạnh xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; đồng thời phát huy hiệu quả công tác lịch sử quân sự, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ngọc Lê - Xuân Hùng (CTV)