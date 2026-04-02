Cán bộ biên phòng tăng cường xây dựng xã biên giới vững mạnh

Với khẩu hiệu “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt” và thực hiện phương châm “bốn cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc), mỗi cán bộ biên phòng được điều động về các xã biên giới đã tạo dấu ấn sâu đậm trong quá trình công tác.

Đồn Biên phòng Tam Chung phối hợp với xã Tam Chung khánh thành hạng mục cổng chào mô hình “Bản sáng vùng biên”.

Trước khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, địa bàn khu vực biên giới tỉnh có 4 đồng chí tham gia cấp ủy cấp huyện; 19 đồng chí tham gia cấp ủy cấp xã, giữ chức bí thư, phó bí thư Đảng ủy và chủ tịch UBND xã. Họ luôn phát huy tốt vai trò quan trọng là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân khu vực biên giới. Nhờ sự tận tụy, gần gũi, gần dân, sát dân, trọng dân, hiểu dân của bộ đội biên phòng (BĐBP), nhiều phong trào, mô hình giúp dân đạt những kết quả quan trọng.

Những năm về trước, các xã: Trung Lý, Pù Nhi, Tam Thanh, Tam Lư, Na Mèo, Sơn Thủy, Hiền Kiệt, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, còn nhiều hủ tục... Để giúp bà con thoát khỏi tình trạng này, cán bộ biên phòng tăng cường các xã đã chủ động phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương nghiên cứu, lựa chọn mô hình, tiếp thu kỹ thuật, giống ngô, giống lúa mới; phân công cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng trực tiếp xuống các bản tuyên truyền, vận động bà con chuyển đổi mô hình phát triển sản xuất; tập trung triển khai mô hình trồng cây ngô lai, trồng lúa nước 2 vụ theo phương châm “cầm tay chỉ việc”, “nói cho dân hiểu, làm cho dân tin”.

Sau một thời gian triển khai, nhất là từ năm 2015 đến nay, mô hình trồng cây ngô lai và trồng lúa nước 2 vụ đã rất thành công. Trong quá trình canh tác, bà con đã biết ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thực hiện đúng khung lịch thời vụ, có chăm sóc và sử dụng phân bón nên cây lúa nước năng suất bình quân đạt hơn 4 tấn/ha; cây ngô lai năng suất bình quân đạt 7 - 8 tấn/ha (trước đây bà con trồng giống ngô địa phương chỉ cho năng suất đạt 1 - 2 tấn/ha). Hiện nay, các hộ dân đã mở rộng hàng trăm ha diện tích trồng ngô lai, trồng lúa nước 2 vụ. Riêng địa bàn các xã Pù Nhi, Nhi Sơn, Trung lý, Tam Thanh mô hình cây ngô lai, cây lúa nước đang được nhân rộng. Những nương ngô, ruộng lúa nước đã trở thành phao cứu sinh thoát nghèo cho các hộ dân trên địa bàn; nhiều gia đình có của ăn, của để, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy chỉ định 9 cán bộ biên phòng tăng cường cho các xã biên giới, trong đó 2 đồng chí giữ chức chủ tịch UBND xã; 2 đồng chí giữ chức phó chủ tịch HĐND xã; 5 đồng chí giữ chức chủ nhiệm, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra và phó ban xây dựng Đảng.

Trong 21 xã không thực hiện sắp xếp, Tam Chung là xã biên giới đặc biệt khó khăn của huyện Mường Lát (cũ), có diện tích gần 66km2, dân số 4.527 người, hơn 90% người dân là đồng bào Mông, nhiều bản xa trung tâm xã, đường sá đi lại khó khăn. Tiếp tục thực hiện chủ trương bố trí cán bộ biên phòng làm phó bí thư đảng ủy, đồng thời nghiên cứu bố trí cán bộ biên phòng làm chủ tịch UBND xã biên giới, Ban Thường vụ Đảng ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tiến hành khảo sát, lựa chọn nhân sự, địa bàn và chức danh địa phương đang có nhu cầu tăng cường cán bộ BĐBP.

Trung tá Nguyễn Văn Dũng, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh được tăng cường giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tam Chung. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, ngay khi tiếp nhận nhiệm vụ, đồng chí đã kiên trì bám dân, bám bản, chủ động tìm cách làm, mô hình sản xuất mới để phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào. Cùng với việc nhân rộng, phát triển các mô hình hỗ trợ sản xuất cho người dân, đồng chí đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thay đổi tập quán sản xuất của bà con, khơi dậy ý thức chủ động vươn lên thoát nghèo, khắc phục tâm lý trông chờ, ỷ lại, qua đó góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Tam Chung cho biết: "Khi được tăng cường tại xã, tôi cùng với cấp ủy bàn giải pháp phù hợp với thực tế biên giới, vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa bảo vệ chủ quyền. Lãnh đạo xã cũng đồng nghĩa với việc phải gần dân hơn, hiểu rõ khó khăn của từng thôn, bản để triển khai các chính sách đúng lúc, đúng nhu cầu. Chúng tôi thường xuyên tổ chức đối thoại với Nhân dân, vận dụng mô hình “Bản sáng vùng biên” để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân. Việc kết hợp kiến thức quản lý hành chính với kinh nghiệm tuần tra, dân vận giúp xã vừa ổn định, vừa đổi mới".

Đồng hành cùng sự phát triển của các xã biên giới, các đồn biên phòng đã phân công 437 đảng viên phụ trách 1.875 hộ gia đình; 39 đảng viên tham gia sinh hoạt tại 39 chi bộ bản góp phần xóa được bản “trắng” tổ chức đảng và đảng viên. Đội ngũ cán bộ tăng cường xã và đảng viên tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, bản luôn phát huy tinh thần, trách nhiệm, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra trên địa bàn. Những việc làm đó đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, tạo thế ổn định để phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới.

Bài và ảnh: Hoàng Lan