Hành trình rèn luyện của những chiến sĩ mới

Tiếng còi báo thức vang lên lúc 5 giờ sáng đánh dấu sự khởi đầu của một ngày mới. Chỉ sau ít phút, toàn bộ chiến sĩ đã có mặt đầy đủ trên sân tập. Những bước chạy đầu tiên còn chưa đều, hàng ngũ còn lệch nhịp, nhưng dưới sự hướng dẫn của cán bộ, mọi thứ dần đi vào trật tự.

Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026 tại Tiểu đoàn 40.

Chưa đầy một tháng trong môi trường quân ngũ, những chiến sĩ mới ở Tiểu đoàn 40, Trung đoàn 762, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã nhanh chóng bắt nhịp với môi trường quân đội, mọi sinh hoạt của đơn vị đã đi vào nền nếp. Những ngày đầu, các chiến sĩ mới làm quen với môi trường quân đội, thực hiện các chế độ trong ngày, tập điều lệnh đội ngũ, các bài tập thể lực, tăng gia sản xuất... Ý thức kỷ luật được các chiến sĩ chấp hành nghiêm túc, tư tưởng yên tâm, phấn khởi.

Song song với các hoạt động huấn luyện ban đầu, Tiểu đoàn 40 còn tổ chức nhiều hoạt động bổ trợ nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho chiến sĩ mới, như: tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; duy trì sinh hoạt đọc báo, xem thời sự, trao đổi thông tin thời sự trong nước và quốc tế... Qua đó giúp chiến sĩ mới nâng cao hiểu biết, tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó trong đơn vị.

Binh nhì Nguyễn Văn Nam, xã Bá Thước, chia sẻ: “Lúc đầu em rất nhớ nhà, nhất là buổi tối. Nhưng nhờ các anh trong tiểu đội động viên, em dần quen với cuộc sống ở đây. Giờ em thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều”. Bữa cơm đầu tiên trong doanh trại cũng để lại nhiều cảm xúc. Không còn là mâm cơm gia đình quen thuộc, nhưng sự ấm áp lại đến từ tình đồng chí, đồng đội. Những câu chuyện rôm rả, những tiếng cười giúp các chiến sĩ xua tan phần nào nỗi nhớ nhà.

Thực hiện nhiệm vụ huấn luyện năm 2026, Tiểu đoàn 40 đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tiếp nhận, quản lý và huấn luyện chiến sĩ mới. Với tinh thần chủ động, trách nhiệm cao, đơn vị quyết tâm xây dựng lực lượng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trên thao trường, bãi tập, không khí huấn luyện diễn ra sôi nổi, nghiêm túc. Các nội dung điều lệnh đội ngũ, rèn luyện thể lực, kỹ thuật chiến đấu bộ binh được tổ chức khoa học, sát thực tế. Cán bộ các cấp luôn bám sát bộ đội, trực tiếp hướng dẫn từng động tác, uốn nắn kịp thời những hạn chế, bảo đảm chiến sĩ nắm chắc yếu lĩnh, động tác ngay từ đầu.

Mới đây, đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh do Đại tá Lê Thế Soái, Phó Chỉ huy trưởng làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026 tại Tiểu đoàn 40. Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác đã trực tiếp theo dõi các nội dung huấn luyện như điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, cùng với đó là công tác đảm bảo về điều kiện ăn, ở của bộ đội. Qua kiểm tra cho thấy, đơn vị đã làm tốt công tác chuẩn bị giáo án, mô hình học cụ, thao trường bãi tập; tổ chức huấn luyện đúng, đủ nội dung, thời gian theo kế hoạch; cán bộ huấn luyện nắm chắc phương pháp, duy trì nghiêm nền nếp, điều kiện sinh hoạt của bộ đội được đảm bảo tốt. Chiến sĩ mới có nhận thức tốt, xác định rõ nhiệm vụ, chấp hành nghiêm kỷ luật, tích cực học tập, rèn luyện, từng bước thích nghi với môi trường quân ngũ.

Đồng chí Phó Chỉ huy trưởng biểu dương tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đơn vị; đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, Tiểu đoàn 40, Trung đoàn 762 tiếp tục quán triệt phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, chú trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu; tăng cường rèn luyện thể lực, kỷ luật; bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026.

Trao đổi về công tác tiếp nhận và huấn luyện chiến sĩ mới, Trung tá Nguyễn Quang Hợp, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 40 cho biết: "Chúng tôi xác định việc giúp chiến sĩ mới thích nghi nhanh với môi trường quân đội là nhiệm vụ rất quan trọng. Vì vậy, đơn vị luôn chú trọng từ những việc nhỏ nhất như ăn, ở, sinh hoạt đến tổ chức huấn luyện phù hợp. Cán bộ các cấp phải thực sự gần gũi, nắm bắt tâm tư bộ đội để kịp thời động viên, giúp các em yên tâm công tác. Sau vài tuần, sự thay đổi ở mỗi chiến sĩ trở nên rõ rệt. Từ những chàng trai còn bỡ ngỡ, giờ đã quen với nếp sống kỷ luật, biết tự chăm sóc bản thân và hỗ trợ đồng đội. Tác phong nhanh nhẹn, ý thức tổ chức kỷ luật được nâng cao từng ngày.

Những ngày đầu trong quân ngũ có thể còn nhiều khó khăn, thử thách, nhưng cũng chính là khoảng thời gian đáng nhớ nhất. Đó là bước khởi đầu cho hành trình rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Với mỗi chiến sĩ mới, quân ngũ không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là niềm tự hào, nơi họ viết nên những trang đầu tiên của tuổi trẻ đầy ý nghĩa.

Bài và ảnh: Tuấn Khoa