Gắn kết nghĩa tình, giữ vững phên dậu

Từ những bản làng nơi biên cương xứ Thanh, mô hình kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới đã và đang lan tỏa mạnh mẽ, gắn kết tình người, thắt chặt nghĩa tình Việt - Lào, góp phần xây dựng tuyến biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.

Cán bộ Đồn Biên phòng Yên Khương tổ chức khám, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân bản Cân (Lào).

Những năm qua, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về tăng cường đối ngoại Nhân dân, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, tỉnh Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ, hiệu quả mô hình kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới với các địa phương của Hủa Phăn. Trên tuyến biên giới dài hơn 213km, đến nay toàn tỉnh tổ chức ký kết kết nghĩa được 18 cặp cụm dân cư hai bên biên giới (23 thôn, bản giáp biên Việt Nam với 18 bản của nước bạn Lào).

Bản Xắng, xã Yên Khương có 113 hộ dân với 546 nhân khẩu, chủ yếu là người dân tộc Thái, Mường, đời sống bà con còn nhiều khó khăn. Trải qua nhiều đợt thiên tai, lũ lụt, nhưng bà con nơi đây vẫn kiên cường bám bản và tái thiết cuộc sống. Để tăng cường hơn nữa mối quan hệ gắn bó của đồng bào hai bản biên giới, năm 2013 Đồn Biên phòng Yên Khương đã tham mưu cho chính quyền địa phương tổ chức lễ kết nghĩa giữa bản Xắng, xã Yên Khương với bản Cân, huyện Sầm Tớ. Từ đó, Nhân dân hai bên biên giới càng có điều kiện gắn bó, thông qua các hoạt động thăm thân và trao đổi hàng hóa. Nhờ việc kết nghĩa, những năm qua, người dân hai bên không còn xâm canh, xâm cư, không di cư tự do.

Trung tá Nguyễn Trọng Minh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Yên Khương, cho biết: “Mô hình kết nghĩa cụm dân cư đã phát huy hiệu quả rõ nét trong xây dựng thế trận lòng dân. Người dân chủ động cung cấp thông tin, phối hợp với lực lượng chức năng trong quản lý, bảo vệ biên giới; nhiều vụ việc phát sinh được giải quyết ngay từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng".

Xã Na Mèo tiếp giáp với cụm dân cư Mường Pùn, huyện Viêng Xay. Nhiều năm qua, lực lượng chức năng, cán bộ, Nhân dân các bản hai bên biên giới cùng thi công gần 20km đường băng trắng cản lửa; diễn tập thực hành, nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng, chống cháy rừng; tăng cường tuần tra bảo đảm an ninh rừng, ngăn chặn di cư tự do, bảo vệ 9 cột mốc, cọc dấu. Chính quyền xã và Nhân dân bản Na Mèo xây nhà văn hóa cùng trang thiết bị tổng giá trị hơn 250 triệu đồng tặng bản Lơi; chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi; cử khuyến lâm viên sang hướng dẫn kỹ thuật trồng luồng trên đất sau nương rẫy ở huyện Viêng Xay.

Mô hình kết nghĩa hai bên biên giới được duy trì và thực hiện tốt, đảm bảo nguyên tắc tôn trọng chủ quyền của mỗi quốc gia, phù hợp với hiệp định, quy chế biên giới hai nước, hai tỉnh đã ký kết. Qua các hoạt động kết nghĩa bản - bản đã góp phần nâng cao nhận thức cho đồng bào các dân tộc hai bên biên giới về ý thức, trách nhiệm đối với chủ quyền lãnh thổ của mỗi nước. Đồng thời, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau trong phát triển kinh tế, xây đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

Với tình cảm của Nhân dân các bản biên giới, giai đoạn 2016-2020, tỉnh Thanh Hóa đã viện trợ giúp tỉnh Hủa Phăn hơn 295 tỷ đồng để đầu tư, nâng cấp kết cấu hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, thực hiện một số dự án phát triển kinh tế, hỗ trợ gia đình chính sách và nâng cao dân trí; trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục hỗ trợ tỉnh Hủa Phăn gần 318 tỷ đồng đầu tư cơ sở hạ tầng, đào tạo lưu học sinh, khám, chữa bệnh cho cán bộ và Nhân dân tỉnh Hủa Phăn tại tỉnh Thanh Hóa. Điều đó đã minh chứng, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa luôn trân trọng, gìn giữ và vun đắp tình cảm hữu nghị Việt - Lào.

Đối với các hoạt động kết nghĩa giữa các đồn biên phòng của Việt Nam với các đơn vị bảo vệ biên giới của nước bạn Lào, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức ký kết kết nghĩa giữa 6 đồn biên phòng với 4 đơn vị bảo vệ biên giới nước bạn Lào; từ đó đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc trao đổi thông tin, tình hình hai bên biên giới, phối hợp tuyên truyền cho công dân 2 nước và các nước khác qua lại biên giới chấp hành tốt các hiệp ước, hiệp định, văn bản pháp luật về xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới, kiểm soát xuất nhập cảnh; phòng, chống tội phạm; xử lý, giải quyết vụ việc xảy ra ở hai bên biên giới; giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao...

Bài và ảnh: Hoàng Lan