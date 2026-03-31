Tạo dựng “lá chắn mềm” ở xã vùng biên Tam Chung

Xã biên giới Tam Chung từng được biết đến là địa bàn phức tạp về ma túy và trật tự xã hội. Dân cư phân tán, trình độ dân trí còn hạn chế, đời sống kinh tế khó khăn và một bộ phận thanh, thiếu niên (TTN) thiếu việc làm ổn định, dễ bị lôi kéo vào tệ nạn. Vì thế, nỗi trăn trở giữ con em mình khỏi sa ngã luôn thường trực trong mỗi gia đình và chính quyền địa phương.

Xã Tam Chung tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Đề án số 3320 của UBND tỉnh về quản lý, cảm hóa, giáo dục, phòng ngừa và xử lý thanh, thiếu niên hư, vi phạm pháp luật giai đoạn 2025-2030.

Cuối năm 2024, Tòa án Nhân dân huyện Mường Lát (nay là Tòa án Nhân dân khu vực 13 tỉnh Thanh Hóa) xét xử bị cáo Mai Xuân B. (SN 1995) ở xã Tam Chung, về tội “mua bán trái phép chất ma túy” và tuyên phạt 11 năm 6 tháng tù. Vụ án là lời cảnh tỉnh về tình trạng ma túy len lỏi vào đời sống vùng biên, đặc biệt khi TTN thiếu sự định hướng và quản lý chặt chẽ.

Từ thực tiễn đó, yêu cầu về những giải pháp căn cơ trong quản lý, cảm hóa, giáo dục TTN hư, vi phạm pháp luật trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Mới đây, xã Tam Chung đã phối hợp với Công an xã, các nhà trường tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Đề án 3320 của UBND tỉnh về quản lý, cảm hóa, giáo dục, phòng ngừa và xử lý TTN hư, vi phạm pháp luật giai đoạn 2025-2030. Đồng thời, triển khai nội dung giải quyết mâu thuẫn và phòng ngừa tội phạm ma túy trong khu dân cư. Đây được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm xây dựng môi trường xã hội an toàn, lành mạnh, giữ vững an ninh trật tự vùng biên.

Các giải pháp được triển khai theo hướng “đi từng đối tượng, rõ từng trách nhiệm”, lấy lực lượng công an xã làm nòng cốt, gắn với phát huy vai trò của gia đình, nhà trường, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng. Các kênh phối hợp giữa gia đình - nhà trường- đoàn thể được thiết lập chặt chẽ hơn, giúp nắm bắt kịp thời diễn biến tâm lý, hành vi của TTN để uốn nắn từ sớm, từ xa.

Phó Chủ tịch UBND xã Tam Chung Trương Thị Huyên, cho biết: "Qua nắm bắt, trên địa bàn xã vẫn còn một bộ phận TTN có biểu hiện sống buông thả, thiếu sự định hướng từ gia đình, nhận thức pháp luật còn hạn chế nên dễ bị các đối tượng xấu lôi kéo, tiềm ẩn nguy cơ vi phạm pháp luật. Triển khai Đề án 3320 không chỉ là thực hiện một kế hoạch hành chính, mà là giải pháp trực tiếp phòng ngừa vi phạm pháp luật trong TTN, ổn định đời sống Nhân dân. Xã chú trọng rà soát, phát hiện, lập danh sách và phân loại TTN có nguy cơ vi phạm để đưa vào diện quản lý, cảm hóa, giáo dục. Từng bản, từng nhà trường được giao nhiệm vụ cụ thể; mỗi trường hợp đều có người theo dõi, giúp đỡ với phương châm “rõ người, rõ việc”, giúp công tác quản lý đi vào thực chất”.

Chia sẻ về cách làm, thầy giáo Phạm Văn Kiên, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Tam Chung, cho biết: "Nhà trường xác định việc giáo dục học sinh không chỉ dừng ở giờ học trên lớp mà phải gắn với rèn nền nếp, kỹ năng sống, đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật trên nền tảng số và định hướng lối sống lành mạnh cho học sinh. Nhà trường tăng cường phối hợp với gia đình, công an xã và trưởng bản để nắm bắt kịp thời biểu hiện lệch chuẩn của học sinh. Đồng thời, tổ chức các hoạt động trải nghiệm, sinh hoạt tập thể nhằm tạo môi trường tích cực, giúp các em tránh xa tệ nạn, nhất là ma túy”.

Việc triển khai Đề án 3320 của UBND tỉnh gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” là cách mà xã Tam Chung đang tạo dựng “lá chắn mềm”. Những cách làm kiên trì, sát cơ sở, cho thấy khi cả hệ thống chính trị và Nhân dân cùng vào cuộc sẽ góp phần giữ bình yên cho bản làng vùng biên.

Bài và ảnh: Ngọc Tiến