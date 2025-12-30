Xây dựng hình ảnh công an xã Định Tân "trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại"

Chiều ngày 30/12, Công an xã Định Tân đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công an năm 2025; triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và phong trào “Ba nhất”, năm 2026. Đại tá Trịnh Văn Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh, dự và chỉ đạo; đại diện lãnh đạo các phòng công tác Công an tỉnh; lãnh đạo xã, dự.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh và lãnh đạo xã Định Tân, dự

Năm 2025, toàn lực lượng Công an xã Định Tân đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, đổi mới nhiều nội dung, biện pháp công tác, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Đồng chí Trung tá Lê Hoàng Long, Trưởng Công an xã Định Tân phát biểu khai mạc

Nổi bật, an ninh trật tự trên địa bàn xã Định Tân được giữ vững, không phát sinh “điểm nóng”, bảo đảm an toàn tuyệt đối các sự kiện; tội phạm trật tự xã hội giảm so với năm 2024. Cải cách hành chính được đẩy mạnh, tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 100%; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc triển khai hiệu quả với nhiều mô hình được nhân rộng. Công tác phòng, chống tội phạm được thực hiện quyết liệt, đồng bộ theo phương châm lấy phòng ngừa làm trọng tâm.

Đại biểu tham luận tại hội nghị.

Trong năm, Công an xã triển khai hiệu quả các mệnh lệnh tổng kiểm tra, kiểm soát ban đêm; quản lý chặt các trường hợp chấp hành án tại cộng đồng, hỗ trợ tái hòa nhập; thu thập ADN thân nhân liệt sĩ vượt chỉ tiêu; hoàn thành 100% kế hoạch xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận nhiều nội dung quan trọng và thống nhất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2026, trong đó tập trung xây dựng lực lượng công an xã trong sạch, chính quy, tinh nhuệ; chủ động nắm, dự báo tình hình, kéo giảm tội phạm; đẩy mạnh thực hiện Đề án 06, Trung tâm dữ liệu quốc gia và các nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương.

Tại hội nghị, lãnh đạo Công an xã Định Tân đã phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” với 9 nội dung và phong trào “Ba nhất”, gồm: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất trong toàn lực lượng công an Nhân dân.

Đại tá Trịnh Văn Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ.

Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh đã trao tặng khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ.

Lê Hà