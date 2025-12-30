Tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, yêu cầu đặt ra của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều ngày 30/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá tổ chức hội nghị đánh giá tình hình công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Các đồng chí: Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) cấp tỉnh cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng BCĐ; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Trưởng BCĐ đồng chủ trì hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh phát biểu kết luận hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; thành viên BCĐ bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 cấp tỉnh.

Với tinh thần chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo, triển khai thực hiện, đến nay các nội dung công việc chuẩn bị bầu cử đã được tỉnh thực hiện theo đúng quy định, bảo đảm tiến độ thời gian. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời ban hành Chỉ thị về lãnh đạo cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh; thành lập BCĐ của tỉnh và hoàn thành tổ chức hội nghị toàn tỉnh quán triệt, triển khai về công tác bầu cử.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh phát biểu khai mạc hội nghị.

Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, ban hành các văn bản tổ chức, triển khai, góp phần thực hiện các nội dung công việc đảm bảo tiến độ, thời gian theo quy định. Công tác thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử, ấn định đơn vị bầu cử hoàn thành theo đúng quy định. Công tác dự kiến cơ cấu, số lượng, phân bổ người ứng cử, tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất được thực hiện công khai, bàn bạc dân chủ, khách quan, bảo đảm số lượng, cơ cấu, thành phần (đạt bình quân từ 2,5 lần so với số đại biểu được bầu); tỷ lệ người ứng cử là nữ, trẻ tuổi, người dân tộc thiểu số, người ngoài đảng, tái cử được bảo đảm.

Giám đốc Sở Nội vụ Lê Ngọc Hợp báo cáo tình hình chuẩn bị công tác bầu cử.

Đến ngày 25/12/2025, Ủy ban bầu cử các xã, phường đã hoàn thành việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu HĐND cấp xã được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử, bảo đảm thời gian theo quy định. Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất trên địa bàn tỉnh diễn ra dân chủ, đúng quy định của pháp luật, bảo đảm cơ cấu, thành phần và số dư. Căn cứ kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, đến ngày 15/12/2025, Thường trực HĐND tỉnh, cấp xã đã hoàn thành việc điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp mình...

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số khó khăn, hạn chế, như: Tiến độ tiếp nhận hồ sơ ứng cử còn chậm, hồ sơ tập trung vào thời điểm cuối, gây khó khăn cho công tác rà soát, hoàn thiện. Công tác thông tin, báo cáo có lúc, có nơi chưa kịp thời. Bên cạnh đó, Thanh Hóa có số lượng cử tri lớn, biến động nhiều khiến việc quản lý, lập danh sách cử tri gặp khó khăn. Các thế lực thù địch có nguy cơ lợi dụng bầu cử để xuyên tạc, kích động, gây mất an ninh trật tự; tình trạng đơn thư tố cáo, mâu thuẫn nội bộ dễ làm phát sinh những vấn đề phức tạp nếu không được xử lý kịp thời...

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại hội nghị.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy phát biểu tại hội nghị.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Mai Văn Hải phát biểu tại hội nghị.

Sau khi nghe các đại biểu thảo luận, cho ý kiến về tình hình thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị cho cuộc bầu cử trong thời gian tới, phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các cơ quan, đơn vị, địa phương, thành viên BCĐ trong việc triển khai công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương tiếp tục quán triệt nghiêm túc, hiệu quả các Chỉ thị của Bộ Chính trị, của Hội đồng Bầu cử quốc gia, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban bầu cử tỉnh về cuộc bầu cử, bảo đảm hoàn thành các bước của cuộc bầu cử theo mốc thời gian đã được xác định.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên Ủy ban Bầu cử tỉnh tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai nhiệm vụ bầu cử ở cơ sở được phân công phụ trách; kịp thời hướng dẫn địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tổ chức thực hiện các nội dung công việc đảm bảo quy định, tiến độ, thời gian đã đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh phát biểu kết luận hội nghị.

Cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ triển khai công tác bầu cử, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh yêu cầu cấp ủy, chính quyền các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, bảo đảm mọi nhà, mọi người dân đều được vui xuân, đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ an toàn, lành mạnh.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trong quá trình chuẩn bị và tổ chức cuộc bầu cử; chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường kiểm tra các địa bàn trọng điểm, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi, âm mưu phá hoại, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ làm ảnh hưởng đến công tác bầu cử. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cuộc bầu cử, thống nhất về nhận thức và tạo sự đồng thuận cao trong cử tri và Nhân dân về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Phong Sắc