Xã An Nông thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu năm 2026

Ngày 30/12/2025, HĐND xã An Nông khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ ba (kỳ họp thường lệ cuối năm) nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu năm 2026.

Toàn cảnh kỳ họp thứ ba, HĐND xã An Nông khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp, HĐND xã đã xem xét 8 báo cáo của UBND xã và các cơ quan liên quan về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh năm 2025; đồng thời thảo luận, cho ý kiến và quyết định 17 tờ trình, nghị quyết quan trọng.

Năm 2025, dù còn nhiều khó khăn, song với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, kinh tế - xã hội xã An Nông cơ bản ổn định và có bước phát triển. Sản xuất, kinh doanh duy trì tăng trưởng; các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ hoạt động ổn định, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập. Thu ngân sách đạt và vượt dự toán; quản lý, điều hành ngân sách chặt chẽ; giải ngân vốn đầu tư công bảo đảm tiến độ, nhiều công trình hạ tầng được triển khai hiệu quả.

Văn hóa - xã hội có chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được bảo đảm; cải cách hành chính, chuyển đổi số được đẩy mạnh; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội giữ vững. Trên cơ sở đó, kỳ họp thống nhất định hướng năm 2026 tiếp tục huy động nguồn lực phát triển bền vững, nâng cao hiệu lực quản lý, gắn tăng trưởng với an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị và chuẩn bị tốt cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Kỳ họp cũng đã thảo luận dân chủ, thẳng thắn các nội dung quan trọng, tập trung làm rõ những vấn đề còn tồn tại, hạn chế và các nội dung cử tri, Nhân dân quan tâm.

Đồng chí Nguyễn Việt Ba, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã phát biểu bế mạc kỳ họp.

Phát biểu kết luận kỳ họp, đồng chí Nguyễn Việt Ba, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đề nghị UBND xã, các ngành, các thôn sớm cụ thể hóa và tổ chức triển khai hiệu quả các nghị quyết đã được thông qua; tiếp tục nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, hiệu lực quản lý nhà nước; tăng cường giám sát việc thực hiện nghị quyết của HĐND xã, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

CHU DƯƠNG