Nghiêm túc, quyết liệt triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chống khai thác IUU

Chiều tối 30/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì phiên họp lần thứ 28 Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Hội nghị được kết nối trực tuyến với 21 tỉnh, thành phố ven biển có tàu cá.

Đồng chí Cao Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu tại điểm cầu tỉnh Thanh Hoá.

Theo báo cáo tại hội nghị, thực hiện các nhiệm vụ được giao tại phiên họp thứ 27, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã hoàn thiện báo cáo về chống khai thác IUU gửi Ủy ban Châu Âu (EC); xây dựng xong cơ sở dữ liệu quản lý tàu đã xoá đăng ký, tàu cá có nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU và đã hướng dẫn các địa phương rà soát, cập nhật thường xuyên. Đến ngày 28/12, các địa phương đã nhập xong dữ liệu 18.024 tàu cá xoá đăng ký vào cơ sở dữ liệu để các cơ quan chức năng truy cập, kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm (nếu có).

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trong tuần không ghi nhận tàu cá bị nước ngoài bắt giữ; đồng thời, tính đến ngày 28/12, cả nước chính thức có 20 tàu cá bị nước ngoài bắt giữ đã được xác minh và 14 tàu cá bị bắt giữ qua các nguồn thông tin khác nhau chưa được xác minh. Đến nay đã xử lý xong 60 tàu cá bị nước ngoài bắt giữ đã được xác minh, đạt 76,9%.

Cả nước đã xử lý 21.121/21.143 tàu cá mất kết nối trên 6 giờ, mất kết nối quá 10 ngày trên biển, vượt ranh giới cho phép khai thác, đạt 99,9%, trong đó xử phạt 3.938/21.143 tàu cá (đạt 18,6%), khép hồ sơ không xử phạt 17.183/21.143 tàu cá (đạt 81,3%).

Tại hội nghị, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và lãnh đạo các tỉnh, thành phố ven biển đã báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ chống khai thác IUU được Ban Chỉ đạo giao tại phiên họp thứ 27.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương và nỗ lực triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương. Đồng thời, đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục nghiêm túc, quyết liệt triển khai thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU để đạt được “mục tiêu kép”, vừa gỡ thẻ vàng IUU của EC vừa phát triển ngành thủy sản bền vững, có trách nhiệm. Các bộ, ngành, địa phương phải xử lý dứt điểm các tồn tại và nhiệm vụ được giao, báo cáo trung thực, khách quan, không hình thức, không chạy theo thành tích; chú trọng việc chuẩn hóa số liệu giữa các cấp, các ngành, các địa phương về các vấn đề EC đã khuyến nghị.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các ngành, các địa phương tiếp tục tập trung tối đa nguồn lực thực hiện công tác chống khai thác IUU; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ; báo cáo kết quả của các bộ, ban, ngành, địa phương phải đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả.

Đồng thời, đẩy mạnh tuần tra kiểm soát tại các vùng biển giáp ranh, hướng dẫn chủ tàu, thuyền trưởng thực hiện thủ tục khai báo tàu cá, ngư dân xuất, nhập bến trên VNeID; xử lý dứt điểm các trường hợp tàu cá, ngư dân bị nước ngoài bắt giữ và đường dây môi giới đưa tàu cá, ngư dân đi khai thác bất hợp pháp ở nước ngoài... Tổng hợp kết quả, gửi báo cáo cho EC theo quy định, trước 5/1/2026.

Tại tỉnh Thanh Hóa, theo thống kê đến ngày 29/12, toàn tỉnh có 6.218 tàu cá. Từ đầu năm 2025 đến nay, toàn tỉnh đã xóa đăng ký 197 tàu cá; 100% số tàu cá có chiều dài 15m trở lên đã lắp giám sát hành trình. Trong tuần vừa qua, toàn tỉnh không phát sinh tàu cá mất kết nối VMS trên 6 giờ, mất kết nối trên 10 ngày và vượt ranh giới cho phép trên biển.

Thời gian qua, các lực lượng chức năng của tỉnh đã tập trung lực lượng, thành lập các đoàn tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tàu cá trên biển, tại các cửa lạch, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm tàu cá có hành vi vi phạm lĩnh vực thủy sản, nhất là các hành vi vi phạm về khai thác IUU. Trong tuần đã xử phạt 10 trường hợp vi phạm hành chính lĩnh vực thuỷ sản. Luỹ kế số trường hợp tàu cá vi phạm bị xử phạt từ đầu năm 2025 đến nay là 347 trường hợp, số tiền xử phạt là hơn 5,4 tỷ đồng.

Trong tuần tổ rà soát hồ sơ xử lý tàu cá mất kết nối VMS đã tổ chức rà soát 1.185 hồ sơ. Trong đó, có 395 hồ sơ đủ điều kiện khép không xử lý và 790 hồ sơ không đủ điều kiện khép (xử phạt và khép 277 hồ sơ và 513 hồ sơ đang tiếp tục xác minh xử lý).

Mặc dù đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, song toàn tỉnh vẫn còn 24 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động; công tác kiểm tra, giám sát và báo cáo sản lượng thuỷ sản bốc gỡ qua cảng chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường kết luận sau hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo sau hội nghị trực tuyến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường ghi nhận những chuyển biến tích cực trong công tác chống khai thác IUU mà tỉnh đã đạt được trong tuần vừa qua và yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục phát huy cao độ tinh thần để thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ thẻ vàng thủy sản của EC.

Đồng thời, đề nghị các lực lượng chức năng tiếp tục tập trung tuần tra, kiểm soát tàu cá trên biển, cửa lạch, bãi ngang, cảng cá; kiên quyết không cho các tàu cá không đủ điều kiện đi khai thác, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục phối hợp với các địa phương, đơn vị rà soát, xử lý dứt điểm, hoàn thành khép hồ sơ xử lý tàu cá vi phạm từ năm 2024 đến nay về mất kết nối VMS.

Lê Hoà