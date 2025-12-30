Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp

Chiều 30/12, Đảng bộ Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Dự hội nghị có đồng chí Đinh Thị Thanh Hà, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở ngành cấp tỉnh.

Năm 2025, Đảng bộ VKSND tỉnh đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu và đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Trong năm, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo VKSND 2 cấp nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự, kiểm sát kịp thời, chặt chẽ việc tiếp nhận, phân loại và xử lý tin báo, tố giác về tội phạm của Cơ quan điều tra cùng cấp.

Đã thực hành quyền công tố và kiểm sát 100% nguồn tin về tội phạm. VKSND hai cấp thụ lý thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra 2.710 vụ, 5.675 bị can; thụ lý thực hành quyền công tố trong giai đoạn truy tố 1.912 vụ, 4.151 bị can; thụ lý thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử vụ án hình sự theo thủ tục sơ thẩm 2.074 vụ, 4.556 bị cáo...

Công tác kiểm sát việc bắt tạm giữ, tạm giam, quản lý giáo dục người chấp hành án phạt tù đảm bảo chặt chẽ, thường xuyên. Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và các việc khác theo quy định của pháp luật thực hiện đúng quy định pháp luật...

Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Đinh Thị Thanh Hà phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Đinh Thị Thanh Hà ghi nhận, đánh giá cao Đảng bộ VKSND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đề ra nhiều giải pháp mang tính trọng tâm, đột phá để lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành.

Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh đề nghị Đảng ủy, lãnh đạo VKSND tỉnh và VKSND khu vực tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, năng lực thực tiễn cho cán bộ, kiểm sát viên; nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, bảo đảm không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội.

Đồng thời, xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ VKSND nhiệm kỳ 2025-2030; tăng cường xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tỉnh đã trao tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025.

Nhân dịp này, Đảng bộ VKSND tỉnh đã tổ chức trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 3 đảng viên có quá trình rèn luyện, phấn đấu và cống hiến cho sự nghiệp của Đảng.

Quốc Hương