Quốc lộ 10 đoạn qua xã Nga An ngập sâu, khó lưu thông

Theo báo cáo, từ 19h30 ngày 26/8/2025, do mưa lớn kéo dài khiến tuyến Quốc lộ 10 đoạn qua thôn Nhân Sơn 1 bị ngập sâu gây khó khăn cho người và phương tiện lưu thông.

Mực nước ngập sâu khoảng 0,4m làm nhiều phương tiện bị chết máy.

Nhiều thời điểm, các loại xe gầm thấp và xe máy gần như không thể lưu thông.

Xã Nga An đã huy động lực lượng Công an xã, dân quân tự vệ để hỗ trợ, hướng dẫn người và phương tiện lưu thông.

Đến 14h hôm nay (27/8), mực nước tại đoạn ngập trên Quốc lộ 10 vẫn chưa rút. Chính quyền địa phương đang theo dõi sát diễn biến mưa lũ, phối hợp với các cơ quan chức năng cấp trên để có phương án khắc phục kịp thời, sớm đảm bảo giao thông thông suốt trở lại.

Lê Hoà và CTV

Từ khóa: xã Nga An Quốc lộ thôn đoạn qua Ngập sâu Phương tiện Khó khăn Mưa lớn

