Prudential cam kết hỗ trợ các mầm non tương lai 3.5 tỷ đồng trong năm 2026 thông qua quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam

Tại chương trình “Mùa Xuân Cho Em” do Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam tổ chức vào ngày 27/12 vừa qua, Prudential Việt Nam (Prudential) cam kết tiếp tục đồng hành trong năm 2026 với khoản đóng góp 3.5 tỷ đồng, nhằm chung tay cùng Quỹ thực hiện các hoạt động vì trẻ em trên khắp cả nước.

Đại diện Prudential Việt Nam nhận giấy chứng nhận và hoa tại sự kiện

Trong hơn hai thập kỷ qua, Prudential đã phối hợp chặt chẽ với Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam triển khai nhiều chương trình thiết thực, trải rộng trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ trẻ em khuyết tật và cứu trợ khẩn cấp khi thiên tai xảy ra, với tổng giá trị lên đến hàng chục tỷ đồng. Những nỗ lực bền bỉ này xuất phát từ niềm tin trẻ em chính là nền tảng vững chắc của gia đình và tương lai xã hội.

Đại diện Prudential Việt Nam chụp hình cùng đại diện Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam tại sự kiện

Với cam kết hỗ trợ trong năm 2026, Prudential sẽ tập trung vào hai trọng tâm chính: giáo dục tài chính và nâng cao khả năng thích ứng về sức khỏe và khí hậu.

Theo đó với trọng tâm giáo dục tài chính, Prudential sẽ tập trung mở rộng dự án Quản lý tài chính thông minh ChaChing từ dạy trực tiếp sang hình thức trực tuyến, phối hợp cùng Quỹ Bảo trợ Trẻ em để tăng mức độ tiếp cận chương trình này, giúp thêm nhiều em nhỏ có khả năng tiếp cận sớm với kiến thức và kĩ năng tài chính, từ đó hình thành thói quen quản lý tài chính lành mạnh, có trách nhiệm.

Song song, Prudential sẽ triển khai các sáng kiến nhằm tăng khả năng thích ứng về sức khỏe & khí hậu thông qua gói chăm sóc sức khỏe học đường (thăm khám mắt và chăm sóc sức khỏe răng, miệng) kết hợp hoạt động nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe cá nhân, góp phần cải thiện chất lượng học tập và cuộc sống cho các em.

Bên cạnh đó, Prudential sẽ chủ động phối hợp thực hiện các hoạt động cứu trợ và hỗ trợ để kịp thời khắc phục hậu quả thiên tai đến các em học sinh và hộ gia đình, hoạt động này nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu trong việc hỗ trợ cộng đồng từng bước ổn định cuộc sống và nâng cao khả năng thích ứng trước những tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu.

Đại diện Prudential Việt Nam chụp hình cùng các em nhỏ tham gia biểu diễn văn nghệ tại sự kiện

Kiên định với sứ mệnh “Mang yên tâm trọn vẹn đến mỗi gia đình Việt”, Prudential cho biết sẽ tiếp tục kết nối các nguồn lực xã hội, thúc đẩy các sáng kiến cộng đồng có chiều sâu, đóng góp thiết thực cho mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của trẻ em và lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội trong cộng đồng doanh nghiệp.

Quyết Thắng