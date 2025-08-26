QL47 đoạn qua xã Thọ Ngọc ngập sâu, giao thông tạm thời bị chia cắt

Quốc lộ 47 đoạn qua xã Thọ Ngọc (Thanh Hóa) ngập sâu 30 – 60 cm, kéo dài hơn 200 m, khiến giao thông bị chia cắt.

Sáng 26-8, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 5, tại Km48+800 trên tuyến Quốc lộ 47 (đoạn qua xã Thọ Ngọc) đã xảy ra ngập cục bộ. Nước dâng cao từ 30 – 60 cm, kéo dài hơn 200 m, khiến phương tiện không thể lưu thông qua khu vực.

Theo ghi nhận, lượng mưa lớn kéo dài từ đêm 25 đến sáng 26-8 khiến nước dâng nhanh, tràn lên mặt đường. Mặc dù đoạn ngập không dài, nhưng độ sâu và dòng chảy mạnh tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Thanh Hóa) đã cử lực lượng tới hiện trường, phối hợp chính quyền địa phương triển khai phân luồng, cắm biển cảnh báo và hướng dẫn người dân đi theo tuyến thay thế.

Các phương tiện được khuyên cáo tuyệt đối không được lưu thông qua vùng ngập để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Lực lượng chức năng sẽ duy trì trực gác, điều tiết giao thông cho đến khi nước rút, đảm bảo việc lưu thông trên tuyến QL47 được an toàn, thông suốt. Cùng với đó khuyến cáo người dân theo dõi sát tình hình thời tiết, cập nhật thông tin phân luồng và không cố tình đi qua vùng ngập.

Theo nhận định của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hoàn lưu bão số 5 sẽ còn tiếp tục gây mưa lớn từ nay đến hết ngày 26 tháng 8 tại khu vực miền núi, trung du và đồng bằng Bắc Bộ, riêng các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 400 mm, đặc biệt nguy cơ rất cao xảy ra ngập sâu, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, nhất là tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Các lực lượng chức năng nhanh chóng khắc phục hậu quả bão số 5, tập trung ứng phó với mưa lũ sau bão, bảo đảm an toàn tính mạng cho Nhân dân

Hoàng Đông - Phương Đỗ