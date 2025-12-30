Khai trương phòng giao dịch số 04 của TYM – chi nhánh Thanh Hóa

Sáng 30/12, Tổ chức tài chính vi mô TNHH MTV Tình thương (TYM) Chi nhánh Thanh Hóa tổ chức khai trương Phòng giao dịch số 04 tại xã Hậu Lộc.

Bà Phạm Thị Thùy Linh, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Trung Ương Hội LHPN Việt Nam, Tổng Giám đốc TYM trao quyết định thành lập và tặng hoa chúc mừng TYM Chi nhánh Thanh Hóa, phòng giao dịch 04.

Tham dự buổi khai trương có bà Phạm Thị Thùy Linh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Tổng Giám đốc Tổ chức tài chính vi mô TNHH MTV Tình thương (TYM); bà Lương Thị Hạnh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; ông Trần Đức Lương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng uỷ xã Hậu Lộc; Chủ tịch Hội LHPN 11 xã tại khu vực Hậu Lộc, Nga Sơn (cũ) và đông đảo khách hàng của phòng giao dịch.

Ông Nguyễn Như Diễn, Giám đốc TYM chi nhánh Thanh Hóa phát biểu tại buổi khai trương.

Tại buổi lễ, Giám đốc TYM chi nhánh Thanh Hóa Nguyễn Như Diễn cho biết, TYM hoạt động tại 33 xã, phường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa từ năm 2003, hiện có gần 19.730 khách hàng; năm 2025 doanh số cho vay đạt 489 tỷ đồng, dư nợ trên 311 tỷ đồng, tỷ lệ hoàn trả 100%, tiết kiệm đạt 165,1 tỷ đồng.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa tặng hoa khai trương.

Trong những năm qua, TYM chi nhánh Thanh Hóa đã cùng các cấp hội phụ nữ địa phương thực hiện tốt vai trò đại diện và chăm lo của tổ chức hội với hội viên, phụ nữ trên địa bàn. Việc đưa PGD 04 vào hoạt động sẽ mở rộng dịch vụ tín dụng, tiết kiệm, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tại Hậu Lộc và khu vực lân cận.

Bà Phạm Thị Thùy Linh, Tổng giám đốc TYM phát biểu và giao nhiệm vụ cho TYM - chi nhánh Thanh Hóa, phòng giao dịch 04.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Thị Thùy Linh, Tổng Giám đốc TYM đánh giá cao về kết quả hoạt động chính của TYM chi nhánh Thanh Hoá trong những năm qua, và đặc biệt là năm 2025 đã có những kết quả nổi bật, gắn tài chính vi mô với an sinh xã hội, lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc, đúng với sứ mệnh mà TYM theo đuổi từ những ngày đầu thành lập.

Đồng chí Lương Thị Hạnh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại buổi khai trương TYM - Chi nhánh Thanh hoá, phòng giao dịch 04.

Tổng Giám đốc TYM Phạm Thị Thùy Linh đề nghị trong thời gian tới, lãnh đạo địa phương quan tâm ủng hộ hoạt động TYM để các chị em phụ nữ được tiếp cận nguồn vốn một cách dễ dàng. Đối với chị em phụ nữ, sử dụng nguồn vốn vay hợp lý phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống; ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Lãnh đạo xã Hậu Lộc tặng hoa chúc mừng khai trương TYM - Chi nhánh Thanh Hoá, phòng giao dịch 04.

PGD số 04 của TYM - chi nhánh Thanh Hóa được đặt tại số 01/596, đường Bà Triệu, xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Thông qua việc khai trương và đưa vào hoạt động sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên phụ nữ trên địa bàn 11 xã có thêm điều kiện được tiếp cận nguồn vốn linh hoạt với đa dạng sản phẩm tín dụng, tiết kiệm. Qua đó, góp phần hỗ trợ hội viên phụ nữ tạo thói quen tiết kiệm, sử dụng đồng vốn hiệu quả để đầu tư phát triển sản xuất, cải thiện cuộc sống, giảm nghèo bền vững, nâng cao vị thế phụ nữ trong gia đình và cộng đồng.

Tiến Đông