(Baothanhhoa.vn) - Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài trong những ngày qua, mực nước sông Bưởi dâng cao. Đến 27/8, quốc lộ 45 tại Km30+400, đoạn qua làng Trác, xã Tây Đô đi Cổ Tuế, xã Kim Tân đã bị ngập sâu, người và phương tiện không thể lưu thông.

Quốc lộ 45 đoạn qua xã Tây Đô bị ngập sâu, cấm người và phương tiện qua lại

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài trong những ngày qua, mực nước sông Bưởi dâng cao. Đến 27/8, quốc lộ 45 tại Km30+400, đoạn qua làng Trác, xã Tây Đô đi Cổ Tuế, xã Kim Tân đã bị ngập sâu, người và phương tiện không thể lưu thông.

Quốc lộ 45 đoạn qua xã Tây Đô bị ngập sâu, cấm người và phương tiện qua lại

Đoạn đường bị ngập dài khoảng 1.200m, có nơi sâu 80cm.

Theo ghi nhận, đoạn đường bị ngập dài khoảng 1.200m, mực nước đo được vào thời điểm cao nhất lên tới khoảng 80cm. Nhiều phương tiện không thể lưu thông, nguy cơ mất an toàn giao thông ở mức cao.

Quốc lộ 45 đoạn qua xã Tây Đô bị ngập sâu, cấm người và phương tiện qua lại

Lực lượng chức năng đã đặt rào chắn, biển cảnh báo tại 2 đầu khu vực ngập.

Trước tình hình trên, chính quyền xã Tây Đô đã nhanh chóng huy động lực lượng công an xã, dân quân tự vệ và đoàn thanh niên phân công trực chốt 24/24 giờ tại các điểm đầu và cuối khu vực ngập.

Lực lượng chức năng đã đặt rào chắn, biển cảnh báo và kiên quyết nghiêm cấm người dân, phương tiện qua lại nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

UBND xã Tây Đô khuyến cáo người dân và các phương tiện chủ động lựa chọn các tuyến đường thay thế, tuyệt đối không cố tình đi qua khu vực ngập lụt.

Hiện chính quyền địa phương đang theo dõi sát diễn biến mưa lũ, phối hợp với các cơ quan chức năng cấp trên để có phương án khắc phục kịp thời, sớm đảm bảo giao thông thông suốt trở lại.

Tô Hà và CTV Lê Thu


Tô Hà và CTV Lê Thu

Từ khóa: Xã Tây Đô Phương tiện Quốc lộ 45 Ngập sâu xã Kim Tân Mưa lớn kéo dài đoạn qua Mất an toàn giao thông Chính quyền địa phương Mực nước

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 KÝ TỰ)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Bình luận
Tắt [X]
×

Tải ứng dụng Đọc Báo Thanh Hóa

qr_app