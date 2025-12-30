Thanh Hóa triển khai Chương trình “Tết Nhân ái” Xuân Bính Ngọ 2026

Với tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh tổ chức triển khai Chương trình “Tết Nhân ái” Xuân Bính Ngọ 2026 phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương, bảo đảm mọi người nghèo, khó khăn đều được đón Tết.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 23333/UBND-VHXH ngày 29/12/2025 chỉ đạo triển khai Chương trình “Tết Nhân ái” Xuân Bính Ngọ 2026, hưởng ứng Công văn số 794/TƯHCTĐ-CTXH ngày 23/12/2025 của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, với tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; UBND các xã, phường phối hợp chặt chẽ với Hội Chữ thập đỏ cùng cấp tổ chức hiệu quả các hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế trên địa bàn. Trọng tâm là tổ chức đồng loạt “Tuần lễ Tết Nhân ái” tại cấp xã, từ ngày 02/02 đến 09/02/2026, phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương, bảo đảm mọi người nghèo, khó khăn đều được đón Tết.

UBND tỉnh cũng đề nghị tăng cường vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tham gia ủng hộ, đồng hành cùng Hội Chữ thập đỏ trong công tác trợ giúp nhân đạo; kịp thời biểu dương các mô hình hay, cách làm hiệu quả. Đồng thời, quan tâm bố trí, tạo điều kiện để lãnh đạo địa phương trực tiếp tham gia các hoạt động “Tết Nhân ái”, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với Nhân dân.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh được giao làm đầu mối chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Chương trình “Tết Nhân ái” Xuân Bính Ngọ 2026 đúng hướng dẫn của Trung ương Hội và chỉ đạo của tỉnh; kịp thời tham mưu, báo cáo UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền.

LP (Nguồn UBND tỉnh)