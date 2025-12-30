Triển khai các giải pháp ổn định quan hệ lao động trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Sáng 30/12, Liên đoàn lao động (LĐLĐ), tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị triển khai các giải pháp ổn định quan hệ lao động trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Đồng chí Lương Trọng Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Lương Trọng Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cùng các đại biểu dự hội nghị.

Cùng dự hội nghị có đại diện các sở, ngành cấp tỉnh, Công an tỉnh; các tập đoàn và các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của LĐLĐ tỉnh, việc triển khai Nghị định số 293/2025/NĐ-CP về mức lương tối thiểu cơ bản được các doanh nghiệp chủ động phối hợp với Công đoàn thực hiện; nhiều doanh nghiệp đã xây dựng phương án tiền lương năm 2026 và dự kiến lương, thưởng năm 2025 trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Một số doanh nghiệp, nhất là khối may, dự kiến tăng lương 7-12%; tuy nhiên, vẫn còn 459/850 doanh nghiệp có Công đoàn chưa hoàn thiện phương án điều chỉnh tiền lương.

Do đó, LĐLĐ tỉnh đề nghị doanh nghiệp điều chỉnh tiền lương năm 2026 theo hướng hài hòa, bền vững, bảo đảm mức sàn tối thiểu theo quy định; đồng thời yêu cầu các cấp Công đoàn tăng cường tuyên truyền, giám sát việc chấp hành pháp luật lao động, phối hợp chăm lo Tết cho người lao động, nhất là lao động khó khăn, thông qua các chương trình như Tết sum vầy, tặng quà, hỗ trợ vé tàu xe.

Đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu và doanh nghiệp thảo luận về thực hiện Nghị định 293, chế độ phụ cấp, công tác chăm lo Tết và bảo đảm an ninh, trật tự tại doanh nghiệp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Đồng chí Lương Trọng Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lương Trọng Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp đã nỗ lực vượt khó thúc đẩy kinh doanh để vừa phục vụ cho việc phát triển doanh nghiệp, vừa nâng cao đời sống người lao động, và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, đề nghị các tập đoàn, doanh nghiệp chủ động nắm bắt, phân tích tình hình, xử lý linh hoạt các vấn đề phát sinh theo phương châm “lợi ích hài hòa, rủi ro cùng chia sẻ”, bảo đảm phát triển doanh nghiệp gắn với chăm lo phúc lợi người lao động. Đồng thời, tăng trách nhiệm trong điều chỉnh lương tối thiểu, nâng phúc lợi để tạo động lực làm việc; các Công đoàn cơ sở tiếp tục quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động.

Nguyễn Đạt