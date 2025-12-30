Đảm bảo nguồn máu cấp cứu, điều trị dịp Tết Dương lịch 2026

Trước kỳ nghỉ Tết Dương lịch, ngành Y tế tỉnh Thanh Hóa đã triển khai nhiều biện pháp nhằm đảm bảo nguồn máu an toàn, đầy đủ và liên tục cho công tác cấp cứu, điều trị tại các bệnh viện trong toàn tỉnh.

Nguồn máu dự trữ đáp ứng đủ nhu cầu cấp cứu, điều trị bệnh dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026.

Trong tháng 12/2025, Trung tâm Huyết học và Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh và các địa phương, đơn vị tổ chức 16 điểm hiến máu tình nguyện. Kết quả thu được hơn 3.700 đơn vị máu. Nguồn máu này đã được phân bổ cho các bệnh viện trên địa bàn tỉnh thực hiện công tác cấp cứu, điều trị bệnh nhân trước và trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026. Sau khi phân bổ cho các bệnh viện, nguồn máu dự trữ tại Trung tâm còn khoảng 2.000 đơn vị.

Bác sĩ CKI Nguyễn Văn Hoàng, Trưởng Đơn nguyên Ngân hàng máu, Trung tâm Huyết học và Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, cho biết: “Nguồn máu dự trữ sẽ đảm bảo được nhu cầu cấp cứu, điều trị bệnh, đặc biệt là cấp cứu tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt dự báo có thể tăng cao trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày sắp tới. Tuy nhiên, sau Tết Dương lịch đến Tết Nguyên đán sẽ tiếp tục cần một lượng máu rất lớn để phục vụ công tác y tế tại các đơn vị. Vì vậy, chúng tôi đang tiếp tục xây dựng kế hoạch, kêu gọi, vận động hiến máu. Chúng tôi kêu gọi những người dân có đủ điều kiện sức khỏe hãy tham gia hiến máu. Hiến máu không chỉ cứu người mà còn mang lại lợi ích sức khỏe cho người hiến máu, giúp đào thải sắt dư thừa, giảm nguy cơ bệnh tim mạch và ung thư, kích thích sản sinh máu mới”.

Bệnh nhân tan máu bẩm sinh truyền máu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Tại Trung tâm Huyết học và Truyền máu có điểm tiếp nhận máu từ người hiến tình nguyện 24 giờ trong ngày và tất cả các ngày trong tuần.

Hiến máu cứu người không chỉ là một nghĩa cử cao đẹp, mà còn thể hiện lòng nhân ái và trách nhiệm đối với xã hội của mỗi người. Ngành Y tế kêu gọi mỗi người dân có đủ điều kiện sức khỏe hãy tham gia hiến máu tình nguyện vì “Máu có thể chờ người bệnh nhưng người bệnh không thể chờ máu”.

Thuỳ Dung