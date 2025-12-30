Hướng dẫn nhận 400.000 đồng tiền an sinh xã hội dịp Tết Nguyên đán

Các ngân hàng đều có hướng dẫn chi tiết cho việc liên kết tài khoản ngân hàng để nhận tiền an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID.

Mới đây, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 418 ngày 28/12 về việc tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Mỗi phần quà Tết trị giá 400.000 đồng cho người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội và người hưởng hưu trí xã hội theo quy định của Chính phủ, bao gồm cả trẻ mồ côi, người không nơi nương tựa hoặc đang được chăm sóc tại các cơ sở bảo trợ xã hội.

Chính phủ giao Bộ Công an phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, các cơ quan liên quan và các địa phương thực hiện tặng quà của Đảng, Nhà nước qua tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID cho các đối tượng quy định.

Trường hợp cần thiết, UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan của địa phương, UBND cấp xã tặng quà trực tiếp vào tài khoản đang hưởng phụ cấp, trợ cấp hàng tháng (nếu có) hoặc chi trả trực tiếp bằng tiền, đảm bảo đúng đối tượng, thời hạn và các quy định có liên quan.

Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước đảm bảo hệ thống thanh toán, tiền mặt để cung ứng cho Kho bạc Nhà nước chi trả cho người dân trong thời gian tặng quà; chỉ đạo các ngân hàng thương mại, nhất là các ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản; phối hợp với chính quyền địa phương và Kho bạc Nhà nước thực hiện chi trả kịp thời cho người dân.

Như vậy, tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID chính là phương thức để người dân thuộc các đối tượng chính sách nhận quà của Đảng, Nhà nước. Cách này dùng phương pháp tương tự dịp hỗ trợ dịp Quốc khánh 2/9 khi mỗi người dân được hỗ trợ 100.000 đồng.

Hàng loạt ngân hàng trước đó đều có hướng dẫn chi tiết cho việc liên kết tài khoản ngân hàng để nhận tiền an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID. Người dân có thể đăng ký nhận tiền an sinh xã hội qua tài khoản mở tại các ngân hàng đã liên kết.

Hệ thống định danh và xác thực điện tử sẽ chia sẻ dữ liệu với Napas và các ngân hàng. Người dân cần có tài khoản định danh điện tử VNeID cấp 2, đăng ký tài khoản ngân hàng và tích hợp vào tài khoản hưởng An sinh xã hội trên VNeID.

Theo hướng dẫn, người dân có tài khoản ngân hàng cần truy cập vào ứng dụng VNeID, bấm vào mục “An sinh xã hội”. Bước thứ 2, chọn “Tài khoản hưởng An sinh xã hội”. Bước thứ 3 là nhập passcode. Sau đó, người dân chọn ngân hàng thụ hưởng và nhập thông tin liên kết, gồm số tài khoản và chứng minh nhân dân 9 số (nếu người dùng sử dụng giấy tờ này để đăng ký tài khoản trước đó).

Sau khi gửi yêu cầu, hệ thống sẽ báo đã tiếp nhận thành công và chuyển sang trạng thái chờ xử lý. Quá trình xác nhận thông thường khá nhanh nhưng có thể chậm hơn khi có nhiều người sử dụng cùng lúc.

Chính phủ yêu cầu các địa phương chủ động bố trí kinh phí để thực hiện, bảo đảm việc tặng quà Tết hoàn thành chậm nhất trong ngày 31/12. Kết quả triển khai phải được báo cáo về Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và Bộ Y tế trước ngày 5/1/2026.

Bộ Tài chính trước đó cho biết đã chuyển đầy đủ kinh phí cho các địa phương để triển khai tặng quà của Đảng, Nhà nước.

Bộ Tài chính nhấn mạnh trong quá trình tổ chức thực hiện, trường hợp địa phương thiếu nguồn, UBND tỉnh, thành phố được giao chủ động sử dụng ngân sách địa phương hoặc các nguồn tài chính hợp pháp khác để bảo đảm việc tặng quà được đầy đủ, kịp thời cho các đối tượng. Đồng thời khẩn trương tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính để trình cấp có thẩm quyền xem xét, bổ sung nguồn kinh phí.

