Quốc lộ 217 đoạn qua xã Vĩnh Lộc bị ngập sâu, lực lượng chức năng túc trực 24/24 giờ

Từ khoảng 4h sáng 27/8, đoạn Quốc lộ 217 tại Km26+400 qua địa bàn xã Vĩnh Lộc đã bị ngập nước với chiều dài gần 150m, có nơi sâu đến 50cm. Chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai phương án đảm bảo an toàn giao thông.

Hiện, các lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo...

...và phân công trực 24/24 giờ tại hai đầu điểm ngập, kiên quyết không cho người dân và mọi phương tiện qua lại để phòng ngừa rủi ro có thể xảy ra.

Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn, không tự ý đi qua khu vực ngập nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản. Tình trạng trên hiện đang được chính quyền địa phương theo dõi sát sao để kịp thời đưa ra các biện pháp xử lý.

Tô Hà và CTV Lê Thu